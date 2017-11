Abschied auf Chinesisch Die Tour durch China ist die letzte Auslandsreise von Stanislaw Tillich als Ministerpräsident. Er wirkt gelöst wie lange nicht mehr.

zurück Bild 1 von 4 weiter Auf seiner letzten Auslandsreise als Ministerpräsident erfüllte sich für Stanislaw Tillich in China auch ein ganz persönlicher Wunsch – der Besuch des Drei-Schluchten- Staudamms. © Matthias Rietschel Auf seiner letzten Auslandsreise als Ministerpräsident erfüllte sich für Stanislaw Tillich in China auch ein ganz persönlicher Wunsch – der Besuch des Drei-Schluchten- Staudamms.

Im Gästehaus der Provinz Hubei zeigt ein riesiges Wandbild die Region des Dreischluchten-Staudamms – das persönliche Wunschziel von Stanislaw Tillich auf der Chinareise.

In Wuhan winkt eine Hostess an einer Mautstelle die Autokolonne freundlich weiter.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich bei einem kurzen Stopp in Yichang.

Schwungvoll wie ein junger Mann kommt der 58-Jährige aus dem Aufzug in die Hotellobby geschossen. Lässig in Jeans, mit dunklem Jackett darüber. Gut gelaunt, aufgeräumt, lächelnd. Da hat Stanislaw Tillich gerade eine fast 20-stündige Anreise aus Dresden hinter sich. Der Abend seiner Ankunft ist der Tag der Schreckensnachricht für den Wirtschaftsstandort Sachsen. Zu Hause müssen sie gerade die von Siemens angekündigte Schließung der beiden Turbinen-Werk in Görlitz und Leipzig verkraften, er steht hier in Wuhan, in der monumentalen Lobby-Halle des Hotels mit dem noch monumentaleren Leuchter und fällt ein überraschend klares, hartes Urteil über Siemens. Die Entscheidung, die Werke in Görlitz und Leipzig zu schließen, sei die „Bankrotterklärung eines Technologiekonzerns“, sagt er.

Ausgerechnet Siemens, der Großkonzern, der nach der Wende Tausende von Stellen nach Sachsen brachte; dem die Chip-Industrie entscheidende Impulse verdankt. Nie zuvor hat man eine solche Schärfe gegenüber dem Dax-Konzern von einem sächsischen Regierungschef gehört. Es bricht heraus aus Stanislaw Tillich. Fast wie befreit wirkt er da. Er kämpft. Da steht keiner, der in rund drei Wochen dieses Amt nicht mehr innehat. Von Loslassen nichts zu spüren. Stanislaw Tillich ist noch nicht im Abschiedsmodus. Jedenfalls lässt er sich nichts anmerken. Wie so oft. Auch nicht hier in China.

So macht man das nicht, wenn man ein Dax-Konzern ist, wird er später im kleinen Kreis der mitgereisten sächsischen Unternehmer schimpfen. Da hat er die blaugestreifte Krawatte schon abgenommen, legt sie sorgsam zusammen und gestikuliert aufgeregt, in der rechten Hand ein Bierglas, in der linken die Krawatte. „Es ist immer fifty-fifty mit dem Glück“, tröstet Tillich. Aber nicht sich, sondern die Unternehmer. Schließlich gebe es doch eine gute Nachricht, nämlich, dass VW die Produktion seiner E-Autos in Zwickau konzentrieren wolle. Die Unternehmer drängeln sich um den Noch-Ministerpräsidenten. Jeder will mal mit ihm sprechen, auch wenn seine Macht endlich ist.

Ein Kreis schließt sich. Tillichs erste Auslandsreise als Umweltminister führte ihn 2005 nach China. Jetzt ist er auf seiner letzten großen Tour als Regierungschef. Sieben Tage mit 45 sächsischen Unternehmern, die dafür zahlen, mitzufahren und im Fahrwasser von Tillichs Gesprächen von seinen politischen und wirtschaftlichen Kontakten profitieren wollen. „Ich reise mit einem ganz normalen Gefühl“, spricht der Ingenieur aus ihm, nüchtern und sachlich. Bis zum 13. Dezember gehöre das eben zu den Aufgaben eines Ministerpräsidenten.

Wehmut oder „irgendein besonderes Gefühl“ – nein, das empfinde er nicht dabei, lehnt er sich nachdenklich in den Polstersessel der 1. Klasse des Schnellzuges zurück, der mit 200 Stundenkilometern durch die karge grau-diesige Landschaft rollt. Von Wuhan in der Provinz Hubei nach Ychang, von einer rasant aufsteigenden Millionenmetropole des Riesenreichs in die nächste. „Aber wenn ich erlebe, dass jetzt so eine große Delegation wie unsere bei dieser Reise so gut aufgenommen wird und wir als Freistaat so weit gekommen sind, dann freue ich mich darüber.“

Wie befreit wirke der Regierungschef seit seiner Rücktrittsankündigung vor fast fünf Wochen. Das sagen die, die ihn kennen, die mit ihm fast täglich zu tun haben. Tillich ist befreit von der Last der Verantwortung. Seit diesem Nachmittag des 18. Oktober, als er überraschend seinen Rücktritt erklärte. Ihm fehle die Kraft weiterzumachen, sagte er an diesem Tag.

Davon ist hier in China auf Tillichs letzter Wirtschafts-Werbetour nichts zu merken. Geduldig arbeitet er das Programm ab, das die Organisatoren der Reise und die Unternehmer von ihm erwarten. Mit voller Kraft als ob nichts wäre. Er liefert, was er zu liefern hat. Seitenlange Redemanuskripte schiebt er öfters mal zur Seite, macht sich während seiner Vorredner kurz Notizen. Er weiß, was die Gastgeber gerne hören und vor allem wie. Hier ein Kompliment für die Chinesen, da ein bisschen Konfuzius – aber Tillich versteht auch geschickt umzulenken auf die Stärken der sächsischen Wirtschaft. Und bei einer Eröffnung des neuen Werks eines Getriebe-Herstellers muss dann auch ein sächsischer Dichter herhalten. Erich Kästners „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Das wirkt, nicht nur bei Chinesen.

Seine Gesprächspartner wissen, dass er nur noch bis Dezember im Amt sein wird. Darauf angesprochen wird er nirgends. „Solange ich im Amt bin, werde ich dementsprechend respektiert“, sagt Tillich. Der eine oder andere habe sich gesorgt, dass er die Reise noch absage. „Aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht, zumal die Vorbereitungen für die Reise der Unternehmer bereits so weit gediehen waren.“

Nur einmal kommt sein nahender politischer Abschied kurz zur Sprache. Gouverneur Wang von der Provinz Hubei lobt – wie zum Abschied – Tillichs Überzeugungskraft und was er in den vergangenen Jahren für die chinesisch-sächsische Partnerschaft getan habe. Und dann lobt er noch etwas, für das der Dolmetscher lange ein geeignetes Wort sucht: Tillichs ganz besonderen Charme, mit dem er hier seinen Gastgebern begegnet sei. Ein perfekter Außenminister des Freistaats, lobt ihn ein mitgereister Unternehmer begeistert.

Am Abend spielt die Sächsische Staatskapelle in der Konzerthalle von Wuhan ein Sonderkonzert. Die lange Bus-Kolonne mit den sächsischen Gästen verliert sich auf der Anfahrt im Feierabend-Stau. Trotz Blaulichteskorte und reichlich Polizisten, die versuchen, dem Tross Vorfahrt zu verschaffen. Macht nichts, wenn wir zu spät kommen, hatte Tillich noch kurz vor der Abfahrt gegenüber engen Mitarbeitern gefeixt. Die fangen schon nicht an zu spielen, solange der König nicht da ist. Recht wird er behalten. Die Besucher warten, bis die Sachsen in der Konzerthalle ihren Platz gefunden haben. Dann beginnt die Musik. Mozart, Strauss und Wagner als Zugabe.

Es ist lauter als bei einem Klassikkonzert in Deutschland. Bonbon-Papier raschelt in fast jeder Reihe, es wird gehustet und getuschelt. Auffällig viele Kinder und junge Chinesen sind gekommen an diesem Abend. Drei Damen in Uniform gehen mit einem Laserpointer rigide gegen Störenfriede vor. Wer zu viel hustet, wird mitten in der Aufführung aus dem Saal geführt. Danach gibt es für die Sachsen Eibauer Freibier, Schnittchen und Smalltalk mit den Musikern. Tillich greift entspannt zu. Gut gelaunt dankt er für das Kulturvergnügen. „Ich habe mich umgeschaut und festgestellt, dass ich heute Abend hier der Älteste bin“, grinst der Regierungschef mit den silbergrauen Haaren per Handmikro in die Gästerunde. „Und ich habe gestaunt, wie viele Kinder Ihnen heute geduldig zugehört haben, vielleicht ist das ja auch etwas, was wir in Sachsen mal versuchen sollten.“

An diesem eher geruhsamen Abend wirkt er eher heiter, gelöst. Kein bisschen Wehmut des Abschieds? „Nein“, sagt Tillich energisch zu seinem baldigen Abgang von der ganz großen politischen Bühne in drei Wochen. „Ich habe die Entscheidung doch selber getroffen. Und da gehört das eben dazu, dass alles, was bisher war, sich ändern wird.“

Einen Wunsch vor Amtsende hatte Tillich dann doch geäußert für seine „Abschiedsreise“ in China. Ein „Traum“ sei es für ihn, einmal den weltberühmten Drei-Schluchten-Staudamm bei Ychang zu sehen. Da ist er der Ingenieur im Chefsessel, der Technikbegeisterte. In China wird das riesige Bauwerk gefeiert wie eines der sieben Weltwunder. Per Schiff geht es für die Gruppe durch die Schluchten auf den Jangtsekiang zum Wunderwerk aus Tonnen von Beton und Stahl. Der Himmel ist dauergrau wie fast jeden Tag.

Das kleine Ausflugsschiff schlängelt sich den Fluss hinauf. Hammer und Sichel wehen am Heck, auf dem sich die Meute der Handy-Fotografen drängelt. Noch schnell ein Gruppenfoto. „Alle zum Hinterdeck“, reißt Stanislaw Tillich die Kommandogewalt an sich. „Die Frauen in die erste Reihe“, organisiert er den Bildaufbau, packt selbst mit an und schiebt eine Sitzbank nach vorne.

Widerrede zwecklos. Flüchtende haben keine Chance. „Sie kommen auch mit aufs Bild“, ruft Tillich energisch einen Foto-Muffel zurück. Und er knipst auch selbst noch mit dem Handy in die Landschaft. „Es war ja oft so, dass ich ein Jahr nach so einer Dienstreise mit meiner Frau noch einmal dorthin gefahren bin“, sagt er lächelnd. Die besten Tipps, wo man hingehen muss im jeweiligen Lande, die bewahre er sich gut verwaltet in einem dicken Buch.

Per Bus geht es die letzten Kilometer hinauf zur 181 Meter hohen grauen Staumauer. In zwei langen Beton-Hallen reihen sich mächtige Turbinen hintereinander, die rote Fahne mit Hammer und Sichel schmückt die Stirnseite des staatlichen Vorzeigeprojekts. 32 Kraftpakete wandeln die Kraft des Flusses, der ungebändigt über Jahrzehnte mit seinen Fluten Tausende von Menschen das Leben kostete, in Energie um. Fast 40 Milliarden Kubikmeter Wasser fasst der mehr als 600 Kilometer lange Stausee. Zum Vergleich: Sachsens größte Talsperre Eibenstock hätte darin fast 500 Mal Platz.

100 Milliarden Kilowatt Energie produziert das zur Jahrtausendwende eingeweihte Werk, das in 17 Jahren erbaut worden war. Mit einem hohen Preis: Mehr als eine Million Menschen mussten teils zwangsweise umgesiedelt werden, und Naturschützer haben bis heute erhebliche Bedenken, wie sich der schwere Eingriff in die Natur langfristig auswirken wird.

Manchmal fahre man in so ein Land, ohne zu wissen, was daraus wird, sagt Tillich nachdenklich nach seinen mehr als 100 Auslandreisen als Ministerpräsident. „Doch in diesem Fall ist etwas daraus geworden. Und da kommt man dann auch mit einem gewissen Stolz zurück und stellt zufrieden fest, dass es etwas gebracht hat.“ Mit einem zufriedenen Buddha-Dauerlächeln steht er hinter jedem Vertragsabschluss, jeder Absichtserklärung, die mitgereiste Unternehmen in diesen Tagen feierlich mit ihren chinesischen Partnern unterzeichnen. Durchziehen. Freude und Pflicht des Amtes. Bis zuletzt. Bis zum 13. Dezember.

Für die Zeit nach der fast zehnjährigen Amtszeit, habe er noch keine Pläne. „Außer, dass ich mich in die Straßenbahn setzen werde, um zur Landtagssitzung zu fahren“, grinst Tillich schelmisch. Seine Überlegungen, wie es für ihn weitergeht, behält er für sich. „Mal gucken, was sich da ergibt.“ Und da ist es wieder, dieses schelmische Grinsen. Kurz vor der Weiterreise nach Peking.

zur Startseite