„Abschiebungen sind notwendig“ Werner Glowka vom Bunten Bündnis Radebeul ist gegen den Untertauch-Aufruf für Flüchtlinge, aber für Anständigkeit.

Werner Glowka im Hof des katholischen Gemeindezentrums an der Radebeuler Borstraße. Hier treffen sich die Mitgänger vom Bunten Bündnis Radebeul, um Flüchtlingshilfe im Alltag abzusprechen. © Arvid Müller

Den 50-Jährigen kennen in Radebeul und darüber hinaus einige, obwohl er eher bescheiden agiert. Werner Glowka ist Christdemokrat, Katholik, war viele Jahre im Stadtrat und agiert im Verein Buntes Bündnis Radebeul. Vor wenigen Tagen fiel der Verein mit einem Facebook-Eintrag auf, in welchem ausreisepflichtige Asylbewerber vor Abschiebungen gewarnt werden. Eine Anfrage der SZ dazu beim Verein blieb unbeantwortet. Werner Glowka dagegen hat an die SZ geschrieben und von der Flüchtlingshilfe im Verein berichtet.

Herr Glowka, was sagen Sie zu dem Eintrag auf der Facebook-Seite des Vereines Buntes Radebeul?

Das geht gar nicht.

Warum nicht?

Weil Abschiebungen auch notwendig sind, um die Akzeptanz derjenigen zu erhöhen, die das Recht haben, hier zu bleiben. Beides gehört zusammen. Dazu muss man stehen, auch wenn einem das persönlich schwerfällt. Als ich von dem Eintrag erfuhr, habe ich mich sofort an den Vorstand gewandt und mich dagegen ausgesprochen.

Sie sind Katholik. In der Radebeuler Pfarrerswohnung Ihrer Kirche sind geflüchtete Frauen aus Eritrea untergebracht. Wie geht es den Frauen?

Ihnen geht es soweit ganz gut. Eine bereitet sich sogar auf das Abitur vor. Andere sind noch im Sprachkurs. Eine Frau macht ein Praktikum im Kindergarten. Also, sie sind gut versorgt und haben natürlich das große Glück, dass sich viele Menschen um sie kümmern. Das haben nicht alle.

In Ihrem Brief an die SZ schreiben Sie von Paten, die für etwa 60 Asylbewerber da sind. Sind das vorwiegend Bürger vom Bunten Bündnis Radebeul?

Es sind Vereinsmitglieder, aber auch andere Bürger aus der Stadt. Ein Hauptschwerpunkt der Vereinsarbeit nennt sich Mitgänger unter der Leitung von Jeannette Eckel. Wir treffen uns einmal im Monat bei uns im Pfarrhaus, um uns auszutauschen – meist zwischen zehn und 15 Mitglieder und auch Nichtmitglieder. Einfach Menschen, die einen oder mehrere Flüchtlinge betreuen. Etwa auf dem Weg zu Ämtern, bei Familien auch die Begleitung der Kinder auf dem Schulweg oder bei der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung. Einige Flüchtlinge haben es sogar geschafft, in unbefristete Arbeitsverhältnisse zu kommen. Da muss man mit zum Arbeitsamt gehen, Kontakte zu Unternehmen aufbauen. Auch als Ansprechpartner da sein für den ganz normalen Alltag, auch mal als Kummerkasten.

Wo haben Sie selbst schon geholfen?

Ich kümmere mich seit anderthalb Jahren um zwei christliche Flüchtlinge aus Pakistan. Einer ist inzwischen einer meiner besten Freunde geworden. Da mache ich alles, was so anfällt – verstehen, zuhören, erklären. Ich konnte mithelfen, dass er eine Arbeit findet. Ich habe dabei viel gelernt, auch über den politisierten Islam. Der zweite Pakistani wohnt schon viele Jahre in Radebeul, jetzt in Meißen. Ist Analphabet, bemüht sich im Alphabetisierungskurs, versucht Arbeit zu bekommen, darf aber nicht arbeiten, obwohl er möchte. Einer Frau aus dem Pfarrhaus habe ich eine Wohnung mit organisiert, so konnte sie ausziehen. Fast täglich bin ich auf irgendeine Weise mit dem Thema in Berührung.

Zu einem kürzlich veröffentlichten Artikel bekam ich die Auskunft, alle abgelehnten Asylbewerber von hier seien entweder verschwunden oder klagen gegen die Abschiebung. Sie schreiben in Ihrem Brief dagegen von jemandem, der nach Afrika zurückgekehrt ist.

Ein Afrikaner aus der Westsahara ist zurückgekehrt, obwohl es für ihn nicht einfach war, weil er den Wehrdienst verweigert hatte. Und Wehrdienstverweigerer müssen dort ins Gefängnis. Der Verein Buntes Bündnis Radebeul hat ihn mit Geld unterstützt. Wir haben von dort eine Nachricht bekommen, dass er zwar kurz ins Gefängnis musste. Doch in einer Versammlung berichtete jemand, dass er inzwischen geheiratet und auch ein Bild geschickt hat. Es war zu spüren, dass viele Leute im Verein erleichtert waren.

Es gibt allerdings auch tragische Fälle. Etwa der von einem Pakistani aus dem Heim an der Kötitzer Straße. Dort hat es gebrannt. Ihm wurde dabei die Geldbörse gestohlen. Er hat es der Polizei gemeldet. Dort wurde ihm gesagt, ach, dich haben wir sowieso auf der Liste für den Rücktransport nach Ungarn. Weil er von dort eingereist ist. Die Ungarn haben ihn erst einmal für ein halbes Jahr eingesperrt. Das tut dann schon sehr weh, auch wenn hier in Deutschland rechtlich alles korrekt gelaufen ist.

Es gibt Vorschläge aus der Politik, einerseits konsequenter abzuschieben, andererseits Flüchtlinge mit Bleiberecht stärker zu unterstützen. Gut so?

Auch wenn die CSU manchmal poltert, aber die Grundlinie halte ich für richtig. Ich bin mit dieser Meinung jedoch im Bündnis einer der wenigen. Es ist nun mal so, dass viele ihre Identität, aus welchen Gründen auch immer, nicht preisgeben. Nicht unbedingt aus böswilliger Absicht, aber weil das die Zeit, hier zu bleiben, erhöht. Aber ich kann gut verstehen – erst recht aus Sicherheitsgründen –, dass das Land Deutschland wissen muss, wer hier ist. Und wer das nicht sagen will, der muss hier auch nicht herkommen.

In Radebeul läuft es mit Flüchtlingen sehr friedlich ab. Woran liegt das?

Erstens haben wir im Vergleich zu anderen Gemeinden wenige Flüchtlinge. Zweitens haben wir hier ein recht liberales Klima. Vielen Leuten geht es gut, sodass die Bedrohung, hier nimmt uns jemand was weg, nicht so im Vordergrund steht. Und drittens gibt es viele, die einfach anpacken und helfen. Es gibt nicht solche Brennpunkte wie am Kornmarkt in Bautzen. Aber wenn wir so viele wie in Meißen gehabt hätten, dann wäre es viel, viel schwieriger. Dort fallen Flüchtlinge auf im Alltag. Hier kaum.

Ihr Wunsch für 2017 zu diesem Thema?

Dass wir ein stärkeres Miteinander finden. Dass sich Bürger, Verwaltung, Flüchtlingshelfer, Vereine, Schulen um die kümmern, die hier bleiben dürfen, damit sie Chancen bekommen, unseren Alltag kennenzulernen. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen andere Meinungen akzeptieren im Sinne von, dass man sie haben darf. Man muss Flüchtlinge nicht mögen, aber man muss anständig mit ihnen umgehen.

