Es geschieht in Sachsen nicht oft, dass ein Abgeordneter der Regierungspartei CDU dem hiesigen Parlamentarismus bescheinigt, dass er starke Mängel hat. Die Ausnahme beim Neujahrsempfang des Landtagspräsidenten ist gleich in mehrfacher Hinsicht überraschend.

Zum einen sind es die deutlichen Worte, mit denen Parlamentspräsident Matthias Rößler eine Abgehobenheit eines Politikverständnisses kritisiert, „das mit den Alltagserfahrungen der meisten Menschen kaum etwas zu tun hat“. Verblüffend wirkt zudem, dass es Rößler selbst ist, der diesem Unmut vor rund 350 Gästen am Dienstag Raum gibt. In den vergangenen Jahren hatte der CDU-Politiker, der seit 1990 dem Landtag angehört, eher diplomatisch formuliert, den Föderalismus verteidigt und einen starken Staat samt starken Parlamenten gefordert.

Rößler gibt jenen recht, „die eine abgehobene Politik, die ihrer ehrbaren Lebensleistung keinen Respekt zollt“, beklagen. Er verweist auf Kritik an Politikern und Medien, die „die Brot-und-Butter-Themen der Mittelschicht ignorieren und Vorstöße gegen ihre politisch-korrekte Sicht der Dinge sanktionieren“. Rößler spricht zudem von der „Welle des Populismus, der Parlaments- und Politikerverachtung“, die auch aus einer „kraftlosen Politik“ resultiere.

Der Landtagspräsident wagt sich damit weit vor. Die Zuhörer im Parlamentsfoyer in Dresden spenden Applaus, der inoffizielle Tenor lautet: Die Analyse ist stimmig, aber sie kommt spät. Öffentlich reagieren die Fraktionen nicht. Lediglich die Grünen versenden eine Erklärung, in der Fraktionschef Volkmar Zschocke Schwerpunkte seiner Partei für 2017 nennt. Die Sachsen sorgten sich um Schutz der Umwelt, um Kinder und um friedliches Zusammenleben. „Sie erwarten zu Recht eine ehrliche, transparente und bürgernahe Politik, die die Ängste nicht verstärkt, sondern Probleme löst und Weichen richtig stellt.“ Auch der Vergleich zeigt: Rößlers Rede ist ungewöhnlich. Selbst wenn sie im erwartbaren Lob auf die sächsische Verfassung gipfelt, Sätze wie „Beweisen wir mehr Wirklichkeitssinn“ sind ein seltener Appell eines Abgeordneten an seine Kollegen.

Die Worte weisen darauf hin, dass es offensichtlich in der CDU Unzufriedenheit mit dem aktuellen und selbst betriebenen Politikstil gibt. Die in Sachsen erstmals in ein Landesparlament gewählte AfD schickt sich an, sich auch bundesweit zu verankern. Sie dürfte nach der Wahl im Herbst im Bundestag vertreten sein. Rößler nennt weder die AfD noch andere Parteien. Allerdings sagt er einen Satz, der zumindest als indirekte Erklärung für den AfD-Erfolg gelten kann: „Wir brauchen eine Politik, die Mängel sowie begangene Fehler wahrnimmt und behebt.“

In der CDU steht der 61-Jährige mit solchen Äußerungen nicht alleine. Vor dem Jahreswechsel trat Landtagsfraktionschef Frank Kupfer mit markanten Äußerungen an die Öffentlichkeit. „Wir brauchen dringend mehr Leute mit Profil, mit kernigen Botschaften“, sagte Kupfer in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Stanislaw Tillich sei in erster Linie Landesvater, der als Staatsmann agiere. „Deshalb müssen sich in der CDU mehr Leute finden, die der Partei wieder klare Worte und Konturen geben“, forderte Kupfer. Aus seiner Sicht benötigt die Partei sogar einen „schwarzen Sheriff“ wie den Ex-Bundesinnenminister Manfred Kanther. Kupfer: „Doch den sehe ich weit und breit nicht.“

So weit kann Rößler, der als Präsident des gesamten Landtages in seiner Rede offensichtliche Parteipolitik vermeidet, nicht gehen. Vermutlich will er es auch nicht. Sein Appell für eine markante, klare Politik lautet: „Erkennen und anerkennen wir die Realität.“ Demokratie werde gefährdet, „wenn ‚die da oben‘ ,die da unten‘ nicht mehr verstehen und das Volk seinen Repräsentanten nicht mehr vertraut“. Immerhin zeigt sich Rößler zuversichtlich, dass sich Glaubwürdigkeit zurückgewinnen lässt und gesellschaftlicher Wandel gestaltet werden kann: „Landespolitik kann all das in hohem Maße, davon bin ich überzeugt.“

