Kolumne „Sächsisch betrachtet“ Aber bitte mit Amen Sächsisch first: Die evangelische Kirche will das deutsche Vaterunser in Dialektform.

SZ-Redakteur Thilo Alexe.

Herr, schmeiß Hirn ra, sagen Schwaben, wenn sie sich von Dummen umzingelt fühlen. Vermutlich gibt es auch in Sachsen Orte, an denen der fromme Wunsch angebracht ist. Doch versteht der da oben überhaupt Dialekte? Tut er. Sonst hätte die evangelische Kirche nicht die Dialektkampagne gestartet. Das Vaterunser soll dort auf sächsisch eingesprochen werden. Reformaction 2017 heißt die Netzseite, auf der das geht. Mindestens 500 Varianten auf „arzgebirgisch“ oder in „äberlausitzer Sproche“ sollen zusammenkommen.

Vodi da oubn, gib uns was zu knuschbern und schitz uns davor, dass uns der Nozi eene uffs Maul haud, wäre eine dialektisch-zeitgemäße Form. Fiehre uns ni in Versuchung bei dor hibschn Kolläschin, kann man noch ergänzen. Und sorge bitte dafür, dass noch ein Pfarrer in der Kirche ist. 40 Prozent der Stellen sollen bis 2040 abgebaut werden, doch vielleicht verhindert die Synode das am Wochenende ja noch. Dei is die Härrlischkaid. So endet das Gebet, aber bitte mit Amen, äh Ohmn.

