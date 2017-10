Ab Mitte November knallt’s Ein Unternehmen will auf dem alten Militärgelände bei Radeberg Werkstoffe testen. Das Vorhaben ist eine hochexplosive Angelegenheit.

In einem Bunker will ein Investor ein Testlabor einrichten und auch Sprengungen durchführen. Das Projekt an der Stadtgrenze zu Großröhrsdorf ist umstritten. © Matthias Schumann

Der Termin steht jetzt fest: Am 16. November wird in der Massenei gesprengt. Hintergrund ist das Vorhaben eines Unternehmers aus Kreba-Neudorf bei Niesky und Fachmann für Sprengtechnik. Der hat das Militärgelände in der Massenei für sich entdeckt. Es liegt auf Großharthauer Flur, aber zugleich ganz in der Nähe des Großröhrsdorfer Massenei-Bades. Gegenüber der SZ beschrieb der Investor in der Vergangenheit sein Vorhaben: „In einem Bunker sollen beispielsweise neue Werkstoffe und Materialien getestet werden, die im Labor entwickelt wurden“, so Wichor.

Großröhrsdorf lehnt das Vorhaben wegen der Nähe zum Freibad ab. Die Stadt befürchtet Schäden an den Anlagen. Außerdem passe diese Testanlage nicht in ein Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet, wie es die Massenei ist. Nun soll es laut Informationen der Stadtverwaltung weitere Probesprengungen und Messungen geben. Auch das Landesamt für Umwelt werde daran beteiligt sein. Die Stadt hatte die Proben immer wieder eingefordert. Die stille Hoffnung, das Projekt könnte sich unterdessen zerschlagen, habe sich allerdings nicht erfüllt. Die Sprengungen sollen nun am 16. November um 9.30 Uhr beginnen und über den ganzen Tag gehen. Dabei werde von Klein- bis Maximalmengen getestet, heißt es aus dem Rathaus. Um bis zu fünf Kilo Sprengstoff soll es gehen, so die Information von Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Die Ergebnisse wolle die Stadt abwarten, bevor sie weitere Schritte gegen die Sprengpläne ergreife.

Wie Andreas Wichor der Sächsischen Zeitung sagte, wären in dem künftigen Labor Sprengtests für die Herstellung von gepanzerten Karosserieteilen oder industrieller Diamanten denkbar. Mit Sprengungen könnten auch Oberflächenbehandlungen, Festigkeit und Bruchmechanik geprüft werden. (SZ/ha)

