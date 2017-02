Ab März Kontrollen wegen Laden-Reklame Wer Werbe-Aufsteller vor der Tür nutzt, diese aber noch nicht neu beantragt hat, muss daher mit einer Strafe rechnen.

Aufsteller in der Meißner Innenstadt. © Claudia Hübschmann

Die Einzelhändler in der Stadt müssen seit diesem Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen, insofern sie mit Werbeaufstellern vor ihren Läden um Aufmerksamkeit bei potenziellen Kunden buhlen möchten. Kostete die Gebühr ans Ordnungsamt der Stadt vorher 15 bis 20 Euro im Jahr, schreibt die neue Sondernutzungssatzung nun Gebühren von 250 Euro und mehr vor. Dagegen regte sich in den letzten Wochen vielfältiger Protest unter mehreren Händlern.

Inzwischen hat es seitens des Ordnungsamtes und des Oberbürgermeisters eine Informationsveranstaltung zu alternativen Möglichkeiten für die Gewerbetreibenden gegeben, auf ihre Läden auch ohne Reklame aufmerksam zu machen. Dabei wurde angekündigt, dass es ab März verstärkte Kontrollen in der Altstadt geben soll. Wer Werbe-Aufsteller vor der Tür nutzt, diese aber noch nicht neu beantragt hat, muss daher mit einer Strafe rechnen. Nach Angaben der Stadt soll durch die Gebührenerhöhung die Aufenthaltsqualität in der Altstadt gesteigert werden, da mit weniger Werbung vor den Läden in Form von Aufstellern zu rechnen ist. Davon sollen Touristen, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Leute mit Gehhilfen profitieren. (SZ/mhe)

