A-4-Allianz ist einen Schritt weiter Die Landtagsabgeordneten aus der Oberlausitz wollen den Bund mit neuen Prognosen zum Schwerlastverkehr überzeugen.

Blick auf die A4 in Richtung Görlitz. © Uwe Soeder

Die Allianz der Oberlausitzer CDU-Landtagsabgeordneten ist einen wichtigen Schritt weitergekommen: Am Mittwochnachmittag hat sich die Initiative für den Ausbau der Autobahn 4 Görlitz – Nossen und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Görlitz – Dresden erstmals zu diesem Thema mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) getroffen. „Wir haben uns der Unterstützung der Landesregierung versichern können und sind mit den Ergebnissen dieses ersten Gesprächs sehr zufrieden“, sagte Initiator Marko Schiemann nach dem Treffen der SZ.

Es seien mehrere konkrete Schritte vereinbart worden, so der Bautzener CDU-Politiker. Bereits in den kommenden Wochen wolle man beim Wirtschaftsministerium prüfen, inwieweit sich die Brücken für eine eventuelle Nutzung der Standstreifen als zusätzliche Fahrspur ertüchtigen lassen. Auch sollen aktualisierte Prognosen zur Entwicklung des Schwerlastverkehrs in den kommenden Jahren auf dieser Strecke vorgelegt werden, weil die bisher prognostizierten Verkehrszahlen nicht der tatsächlichen Entwicklung entsprechen würden. „Mit den neuen Prognosen wollen wir den Bund von seiner bisher ablehnenden Haltung zum Ausbau der A4 abbringen“, erklärte Schiemann.

Auch die zügige Fertigstellung der B178n und deren Anbindung an die A4, perspektivisch auch deren Verlängerung zur A15 bei Cottbus, sei ein Thema bei dem Gespräch gewesen. „Wir haben außerdem erfahren, dass die Vorplanungen für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz bereits begonnen haben“, sagte Schiemann. „Wir als Initiative gehen davon aus, dass die Vorplanungen nächstes Jahr abgeschlossen und dem Bund vorgelegt werden können. (SZ/ju)

