90 Schachteln passen in die Hose Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 25 Ladendiebe und ihre Hehler. Am Donnerstag gab es erste Urteile.

25 Beschuldigte aus Georgien und ein Netz vietnamesischer Hehler – das ist der Stoff eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Dresden, Abteilung Organisierte Kriminalität. Insgesamt sollen vier Banden seit mindestens zwei Jahren gezielt Ladendiebstähle begangen haben, um ihre Beute bei Händlern in Dresden schnell zu Geld zu machen. Sie stahlen im großen Stil Zigaretten, Schnaps, Babynahrung, Kaffee und Kosmetika. Im Januar dieses Jahres haben die Beamten zahlreiche Verdächtige verhaftet, nachdem sie die Täter monatelang observiert hatten. Für die sichergestellte Beute musste die Staatsanwaltschaft eigens ein Lager anmieten. Der nur schwer bezifferbare Schaden geht der Staatsanwaltschaft zufolge in die Hunderttausende.

Am Donnerstag wurden zwei Georgier (32, 26) am Amtsgericht Dresden zu Bewährungsstrafen von bis zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die Asylbewerber, die seit drei beziehungsweise vier Jahren mit ihren Familien in Deutschland leben, hatten gestanden, sechsmal jeweils etwa 50 Schachteln Zigaretten in verschiedenen Kauflandfilialen gestohlen zu haben.

Sie wurden Mitte Januar festgenommen und saßen seitdem im Gefängnis. Ein mitinhaftierter Komplize wurde bereits nach Georgien abgeschoben. Die Angeklagten haben nicht nur die eigenen Taten gestanden, sondern auch Aufklärungshilfe geleistet. Mehr als 32 000 Euro – ein Teil der zu Geld gemachten Beute – haben sie angeblich Angehörigen nach Georgien überwiesen.

Präparierte Hose für Diebeszüge

Die Männer und ihre Mittäter ließen an den Supermarktkassen die Zigaretten in einer präparierten Hose verschwinden. Bis zu 90 Schachteln passten dort hinein: „Das hätte ich nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte“, sagte Staatsanwalt Till von Borries. Die Georgier hätten mit ihrem Auftreten auch Verkäuferinnen verunsichert, die den Diebstahl beobachtet hätten. Was die Angeklagten jedoch nicht geahnt hatten: Sie wurden bei beiden Beutezügen von der Bundespolizei observiert. Während sich die Diebe am Amtsgericht verantworten müssen, werden die mutmaßlichen Hehler am Landgericht angeklagt. Dort drohen ihnen mehr als vier Jahre Haft.

