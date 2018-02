87-Jähriger stirbt nach Sturz

Wurzen. Ein 87-Jähriger ist auf seinem Grundstück in Wurzen in einen Brunnen gestürzt und ums Leben gekommen.

Der Rentner hatte offenbar versucht, eine Pumpe in seinem Garten zu reparieren und war dabei von einer Leiter abgerutscht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tochter hatte den 87-Jährigen am Sonntag gefunden, nachdem ein Pflegedienst ihn nicht angetroffen hatte.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. (dpa)

zur Startseite