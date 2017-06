80-Jährige im Altersheim vergewaltigt

© Symbolfoto: dpa

Eine unfassbare Straftat hat sich vor wenigen Tagen in Hoyerswerda ereignet. In einem der hiesigen Altersheime wurde eine 80-jährige Bewohnerin offenbar vergewaltigt. Polizei-Sprecherin Martyna Fleischmann bestätigte gestern auf Anfrage, dass es am 10. Juni einen Sachverhalt gab, bei dem der Verdacht der Vergewaltigung besteht. Inzwischen hat die Polizei auch einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich dabei um keinen Pfleger oder anderen Mitarbeiter des Altersheimes, wie die Polizeisprecherin betont. Weitere Informationen waren von ihr aus „ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Geschädigten“ nicht zu erhalten. (rgr)

