71 Familiennachzügler angekommen Über die Hälfte der in den Landkreis Meißen eingereisten Ausländer sind Kinder.

Meißen. Das Landratsamt hat jetzt über die Zahlen der im Kreis Meißen lebenden Ausländer informiert. Seinen Angaben zufolge sind es derzeit knapp 7 200. Fast 5 900 von ihnen besitzen einen Aufenthaltstitel oder sind freizügigkeitsberechtigt.

In den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen des Kreises sind nach Angaben der Behörde 825 Asylbewerber und 436 geduldete Ausländer untergebracht. Angelaufen ist der Familiennachzug. In diesem Rahmen haben 71 Ausländer und davon 44 Kinder den Kreis erreicht. Nach wie vor langsam geht es bei den Abschiebungen voran. 42 Personen wurden durch die Ausländerbehörde abgeschoben. Zusätzlich schickte sie 35 Ausländer wegen durch sie verübte Straftaten nach Hause.

Neu geschaffen wurde bereits im Frühjahr im Ausländeramt eine Stelle, wo sich Rückkehrer beraten lassen können. Fast 200 Ausländer haben dieses Angebot bislang genutzt und sich über die Konditionen informiert, die ihnen eine Heimreise in ihr Ursprungsland erleichtern könnten. Danach erfolgten 61 freiwillige Ausreisen. Bei 60 der Ausgereisten war der Asylantrag abgelehnt worden, so dass sie längerfristig keine Möglichkeit mehr hatten, legal in Sachsen zu bleiben. (SZ/pa)

