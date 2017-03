70 000 Sachsen medikamentenabhängig

© Symbolbild: dpa

Sachsens Apotheker haben vor der Abhängigkeit von Medikamenten gewarnt. Laut einer Mitteilung der Landesapothekerkammer in Dresden vom Freitag können etwa vier bis fünf Prozent aller rezeptpflichtigen Arzneimittel abhängig machen. Neben Abführ- und Schmerzmitteln sind das vor allem Schlaf- und Beruhigungsmittel, die Benzodiazepine und sogenannte Z-Substanzen enthalten, wie Sprecher Göran Donner sagte. Auch bei rezeptfreien Medikamenten wie Nasensprays bestehe die Gefahr von Gewöhnungseffekten. Laut Kammer sind etwa 70 000 Menschen in Sachsen medikamentenabhängig. Damit ist das die zweithäufigste Sucht nach dem Rauchen. Das Problem sei, so die Apothekerkammer, dass für diese Gefahr das Bewusstsein fehle. (dpa)

