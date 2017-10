500-Millionen-Joker für Leipzig Im Streit mit der Großbank UBS gewinnt die Stadt erneut. Es geht um illegale Finanzwetten der Wasserwerke.

Die Wirtschaftskammer am Londoner Court of Appeal hat entschieden: Die Leipziger Wasserwerke haben den Millionenprozess gegen die UBS-Bank gewonnen. © picture alliance / dpa

Die Mittagssonne flutet den historischen Plenarsaal des Leipziger Rathauses. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) greift demonstrativ zur Glaskaraffe und ruft in den Raum: „Ich sage Ja zu Leipziger Wasser.“ Der Kalauer muss wohl sein.

Keine zwei Stunden zuvor hat der High Court of Appeal in London, eines der höchsten Gerichte Großbritanniens, Leipzig von einem 500-Millionen-Euro-Schatten vorerst befreit: Zwei der drei Richter wiesen die horrenden Forderungen der Schweizer Großbank UBS an die Kommunalen Wasserwerke Leipzig (KWL) – und damit letztlich an die Stadt – zurück. Es ging um rund 350 Millionen Euro aus dubiosen Finanzwetten, plus etwa 150 Millionen Euro an Zinsen sowie Anwalts- und Prozesskosten. „Wir sind sehr, sehr froh und dankbar“, sagt Jung. „Eine der mächtigsten Banken der Welt hat erneut gegen eine deutsche Kommune verloren.“

Der Spruch von London ist nur ein Sieg, die Zitterpartie ist noch nicht vorbei. Zwar gewann die Stadt das Verfahren, das die UBS angestrengt hatte. Aber die Großbank kündigte umgehend an, erneut Berufung einlegen zu wollen. Dafür sind nun 28 Tage Zeit, und die Hürden sind hoch. Seitens UBS hieß es indes, die Entscheidung des Appellationsgerichts sei „nicht einstimmig gewesen, mit einer starken, abweichenden Meinung zugunsten von UBS“. Daher wolle man vor den Supreme Court, den Obersten Gerichtshof des Königreichs, ziehen. Tatsächlich soll, wie zu hören ist, ausgerechnet die Vorsitzende der Wirtschaftskammer, Lady Elizabeth Gloster, gegen Leipzig votiert haben. Sie war aber von ihren zwei Beisitzern überstimmt worden. Die UBS hatte darauf geklagt, dass Leipzigs Wasserwerke ihren Kreditgarantien nachkommen sollten. Diese Verpflichtungen war das städtische Unternehmen zwischen 2005 und 2007 eingegangen.

Die KWL musste damit im Grunde Kreditrisiken der UBS versichern – doch die Papiere floppten in der Finanzkrise. Schon im April 2014 entschied daher die erste Instanz den Rechtsstreit zugunsten von Leipzig. Legendär wurde der Richterspruch, dass die Angelegenheit „eine Fallstudie“ dafür sei, „wie ehrliches und faires Investmentbanking nicht betrieben werden sollte“. Nun wurde die Schweizer Bank zudem angewiesen, 80 Prozent der Anwalts- und Gerichtskosten zu bezahlen, die Leipzig entstanden sind.

Der Kern der Geschichte spielt vor mehr als zehn Jahren. Damals hatte der ehemalige Wasserwerke-Chef Klaus Heininger mit der Londoner UBS-Niederlassung die riskanten Finanzdeals abgeschlossen – die sich aber zu Verlustgeschäften entwickelten. Eingefädelt hatte den Deal die Beraterfirma „Value Partners“. Das Duo behauptete, für die Wasserwerke zu arbeiten – es habe aber in erster Linie das Interesse von UBS im Auge gehabt, so das Gericht. Die beiden Unterhändler schmierten Heininger mit 3,5 Millionen Euro. Er wurde Ende 2013 wegen Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt, wurde aber mittlerweile aus der Haft entlassen.

Leipzig argumentiert, dass Heininger die Deals am Aufsichtsrat und an der Gesellschafterversammlung vorbei abgeschlossen habe und sich obendrein dafür bestechen ließ. UBS hätte wissen müssen, dass ein lokaler Geschäftsführer wie Heininger Spekulationsgeschäfte in diesem Ausmaß gar nicht allein hätte unterschreiben dürfen. Das Londoner Gericht bestätigte nun, dass bei den Vermittlern von „Value Partners“ ein Interessenkonflikt bestand, von dem die Leipziger nichts, die UBS aber sehr wohl gewusst habe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen Value Partners und UBS „unangemessen eng“ waren. Zudem, so Jung, hätten UBS-Manager die Finanzpapiere „grottenschlecht“ gemanagt. Das Wertpapier-Management, so ergänzte eine Anwältin, habe nicht den vertraglichen Standards entsprochen. Die Großbank habe erst den Schaden erzeugt, für den sie nun die KWL in Haftung nehmen wolle.

„Das Urteil nimmt enormen Druck von uns“, sagt Jung. Die wachsende Großstadt habe bisher dringend nötige Investitionen in Straßen und die Energieversorgung wie auch die Anschaffung neuer Straßenbahnen wegen des Gerichtsstreits aufgeschoben. Die stadteigene Holding LVV hat zudem 90 Millionen Euro Rücklagen für drohende Kosten gebildet. Ohnehin hat die Stadt einen enormen Schuldenberg von mehr als 620 Millionen Euro abzutragen. Das Urteil, so Jung, sei „sehr befreiend“. Eine eventuelle weitere Berufung sehe er gelassen – auch wenn er sie für anstößig hält: „Wenn man Anstand hat und zweimal verloren hat, hört man auf.“

