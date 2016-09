500 Kerzen gegen Gewalt

Teilnehmer der Lichterkette stehen in Bautzen auf dem Kornmarkt. © dpa

Es sollte ein starkes Zeichen aus der Spreestadt gesendet werden. Und es ist den Bautzenern gelungen: Hunderte Menschen, darunter viele Jugendliche und Familien mit kleinen Kindern, kamen am Dienstagabend gegen 19 Uhr in die Innenstadt. Mit Kerzen in der Hand bildeten sie eine langgezogene Lichterkette von der Reichenstraße quer über den Kornmarkt, am Lauengraben entlang bis über die Friedensbrücke.

Nach Angaben der Veranstalter der Lichterkette sowie der Polizei versammelten sich etwa 500 Personen. „Wir wollen ein anderes Bautzen zeigen, als es gerade in den Medien ist“, erklärte der 68-jährige Bautzener Michael Böhmer, der mit seiner Frau hergekommen war. „Wir wollen zeigen, dass Bautzen kein rechtes Nest ist und dass auch wir uns solidarisieren können“, sagte Steffi Hoffmann, die mit ihrem Mann und ihren vier Töchtern an der Friedensbrücke stand.

„Wir wünschen uns ein gewaltfreies, tolerantes Bautzen, in dem jeder willkommen ist“, erklärte der Bautzener Stefan Seidel. Mit seiner Frau hatte sich der Rentner vor dem Museum in die Menschenkette eingereiht.

„Wir sind zufrieden mit der Resonanz, die Lichter leuchteten auf einer Strecke von einem Kilometer vom Heim der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge bis auf den Kornmarkt“, sagte Bautzens SPD-Ortsvereinsvorsitzender Martin Schneider. Bautzen hat 40 501 Einwohner.

Die Sozialdemokraten hatten nur knapp 24 Stunden vorher gemeinsam mit anderen Parteien, Vereinen, Kirchen und Gewerkschaften zu dem friedlichen Miteinander aufgerufen. Neben der Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Linke) war auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, auf der Friedensbrücke. Er sagte: „Wir wollen gemeinsam mit den Menschen in Bautzen ein Zeichen setzen, dass die bösen Bilder der letzten Woche aus dieser Stadt nicht das letzte Wort behalten dürfen“.

In der Nacht zu Donnerstag hatten 80 Rechtsextreme 20 Flüchtlinge durch die Stadt gejagt. Laut Polizei hatten die Asylbewerber zunächst Rechtsextreme angegriffen und auch Polizeibeamte attackiert. Die ostsächsische Stadt war daraufhin bundesweit in die Schlagzeilen geraten. (szo/ma mit dpa)

