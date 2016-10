44-Jähriger von Zug erfasst

Ein 44-jähriger Mann ist an der Bahnstrecke von Ruhland nach Horka bei Hoyerswerda von einem Zug erfasst und getötet worden. Die genauen Todesumstände müssten noch geklärt werden, teilte die Polizei in Görlitz am Dienstag mit.

So sei unter anderem nicht bekannt, wann genau das Unglück geschah. Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalttat. Die Leiche des Obdachlosen sei Montagmittag an einer Bahnbrücke aufgefunden worden. (dpa)

