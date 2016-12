400 Millionen Euro mehr für Pflege

© dpa

Ab Januar gibt es für Pflegebedürftige im Freistaat mehr Geld beziehungsweise Leistungen. Statt drei Pflegestufen wird dann in fünf Pflegegrade unterschieden.

Die etwa 170 000 Sachsen, die bereits eine Pflegestufe haben, werden mindestens einen Pflegegrad höher eingestuft. Vor allem Menschen mit Demenz sollen bessergestellt werden.

Künftig wird auch nicht mehr zwischen körperlichen und psychischen Einschränkungen unterschieden. Beurteilt wird ausschließlich der Grad der Selbstständigkeit. Die 180 Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung im Freistaat messen den Hilfebedarf dann nicht mehr in Minuten, sondern anhand von 64 Einzelkriterien.

Durch den neuen Pflegegrad 1 profitieren auch Menschen mit geringen Beeinträchtigungen. „Wir rechnen damit, dass rund 36 000 Sachsen zusätzlich Anspruch auf Pflegeleistungen haben“, so AOK-Plus-Chef Rainer Striebel. Dafür würden 400 Millionen Euro mehr bereitgestellt. Geld, das laut Striebel ausschließlich aus den höheren Beiträgen der Pflegeversicherung kommt. Diese steigen 2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Prozent, bei Kinderlosen auf 2,8 Prozent. Mit dem Geld sollen in Sachsen auch 1 000 zusätzliche Vollzeitstellen in der Pflege finanziert werden.

Neu geregelt wird zudem der Eigenanteil bei vollstationärer Pflege. Der soll künftig über alle Pflegegrade hinweg gleich sein – unabhängig vom Pflegebedarf. Damit werden in den unteren Pflegegraden höhere Zuzahlungen fällig. Die umfangreichen Neuerungen stellt die SZ ab heute in einer Serie vor.

zur Startseite