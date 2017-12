34-Jährige und Neunjährige schwer verletzt

Freiberg. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 bei Freiberg sind eine Frau und ein Mädchen schwer verletzt worden.

Die 34 Jahre alte Fahrerin und das neun Jahre alte Kind, das ebenfalls im Auto saß, wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Chemnitz am Samstagmorgen mit. Die Fahrerin habe am Freitagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. In der weiteren Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und wurde zurückgeschleudert.

Ob es sich bei den beiden Verletzten um Mutter und Tochter handelte, konnte die Polizei nicht sagen. (dpa)

zur Startseite