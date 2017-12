30 Minuten nach dem ersten Blumenstrauß ging’s an die Arbeit Das Tempo, mit dem der neue Regierungschef ins Amt startet, überrascht einige.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ein stiller Moment: Annett Hofmann und Michael Kretschmer. © kairospress Ein stiller Moment: Annett Hofmann und Michael Kretschmer.

Direkt nach der Abstimmung wird Kretschmer vereidigt. Foto: Robert Michael

Es sind nur noch wenige Minuten bis zum neuen Amt. Michael Kretschmer gibt sich demonstrativ wie immer. Bis kurz vor Beginn der Landtagssitzung schlendert er über die Zuschauertribüne, schüttelt fleißig Hände. Ein Nicken hier, ein kurzer Gruß da. Vielleicht etwas angespannter als sonst, wenn man dann genau hinschaut.

Im sächsischen Parlament liegt derweil Spannung in der Luft. Der vor Wochen von der CDU eingeleitete Machtwechsel steht kurz vor seinem Abschluss und viele wollen erfahren, ob es der Kandidat gleich im ersten Wahlgang schafft. Nicht alle Landtagsbesucher bekommen diesmal einen Sitzplatz, so groß ist das Interesse. Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs ist da, genauso wie der ehemalige Landtagspräsident Erich Iltgen, Vertreter der Kommunen und frühere Landtagsabgeordnete.

Neben Michael Kretschmer in der ersten Reihe der Tribüne sitzt seine langjährige Lebensgefährtin Annett Hofmann. Sie kennt aus der Arbeit als Ministeriumssprecherin den Landtag und die parlamentarischen Abläufe. Die heutige Abstimmung über ihren Mann ist dagegen etwas völlig Neues. So wie andere Details des Wahltages. Der traditionelle Platz von Sachsens Ministerpräsidenten im Plenarsaal bleibt zunächst leer. Auf dem Tisch davor liegt nur ein Stapel Papiere. Stanislaw Tillich, der Regierungschef a. D. setzt sich diesmal in die erste Reihe der Sitzbänke der CDU-Fraktion. Seit früh null Uhr ist er nach seinem Rücktritt nicht mehr im Amt.

Als Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) exakt zehn Uhr die Sitzung eröffnet und die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten ankündigt, wird auch der Ex-Bundestagsabgeordnete, der Ex-CDU-Generalsekretär und der frischgewählte CDU-Landesvorsitzende unruhig. Michael Kretschmer rutscht auf seinem Platz nach vorn – sitzt gerade wie ein Brett. Immer wieder holt er einen Zettel aus seinem dunkelblauen Jackett und wirft einen Blick auf die dort mit Kugelschreiber skizzierte Rede.

Nur knapp zehn Minuten dauert die geheime Abstimmung, in der 123 Abgeordnete in der Wahlkabine ihr Kreuz setzen sollen – Ja, Nein oder Enthaltung. Drei Parlamentarier haben sich für diese Sitzung entschuldigt, zwei aus der Linksfraktion und ein Fraktionsloser. Dann zieht sich die Wahlkommission mit den Stimmzetteln zurück. Zweimal hintereinander werden diese routinemäßig ausgezählt.

Die Hürde, über die Kretschmer kommen muss, ist klar bemessen. Er braucht im ersten Wahlgang mindestens 64 Stimmen – also eine Mehrheit der 126 Abgeordnetenmandate. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben insgesamt 77 Sitze. In der Probeabstimmung am Tag zuvor hatte die Personalie dort fast alle überzeugt. Allein die Meißner CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge votierte als Einzige vorab offen gegen Kretschmer.

Dabei wird es am Tag der geheimen Abstimmung im Plenum nicht bleiben. Genau 10.31 Uhr verkündet Rößler das Ergebnis: 69 Abgeordnete sind für Michael Kretschmer, 48 Abgeordnete gegen ihn. Zwei Abgeordnete enthalten sich, drei Stimmen sind ungültig und ein Parlamentarier nahm erst gar nicht an der Abstimmung teil. Damit ist klar: Es reicht.

Es folgen Beifall, die ersten Blumensträuße und eine Blitzanalyse. Mindestens acht Abgeordnete der Koalition verweigerten dem neuen Ministerpräsidenten die Zustimmung. Der 42-Jährige ist trotzdem erleichtert. Er tritt an den Rand der Zuschauertribüne und beantwortet eine Frage, die ihm der Präsident nach Bekanntgabe der Zahlen gestellt hat: „Ich nehme die Wahl an und danke Ihnen allen für das Vertrauen“, sagt er wie von einem Balkon aus.

Das Plenum applaudiert lange – außer die Linksfraktion. Deren Anhänger hatten schon vor Beginn der Sitzung mit einem Riesentransparent auf der dem Landtag gegenüberliegenden Elbseite klar gemacht, was sie vom Machtwechsel halten: „Kretschmer = die Krönung der sächsischen Demokratie #NichtunserPräsident“. Später überreicht Rico Gebhardt, der Fraktionschef der Linken, dem neuen Premier ein großes Bild – der erste Band von Karl Marx‘ „Das Kapital“ in winziger Schrift auf einer Seite. Damit er auch mal über den Tellerrand schaue, wie Gebhardt erklärt.

Was folgt, sind bekannte Bilder – diesmal mit Kretschmer und seiner Lebensgefährtin im Mittelpunkt. Um beide herum bildet sich ein Pulk von Gratulanten, dazu ständiges Blitzlichtgewitter. Die Sitzung wird offiziell für 30 Minuten unterbrochen. Im Foyer des Landtags hält der neue Ministerpräsident seine erste Rede. Er gehe mit Demut, Freude, Respekt und Ehrfurcht in das Amt. Er spricht frei, die Notizen dienen nur zum Festhalten. Seine Hände falten das Papier minutenlang auseinander und wieder zusammen. Als das Parlament seine Arbeit wieder aufnimmt, tritt Kretschmer sofort selbst ans Rednerpult. Es geht um Siemens, um die sächsischen Standorte, um die Zukunft vieler Mitarbeiter. Es geht um das harte Tagesgeschäft eines Regierungschefs. Das hat soeben begonnen.

zur Startseite