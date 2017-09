26 neue Profs für technische Unis

Die Technischen Universitäten in Dresden und Freiberg erhalten zusammen 26 Professuren aus dem Bund-Länder- Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Im Kern geht es um sogenannte Tenure-Track-Stellen. Die TU Dresden bekommt 18 entsprechende Stellen, die Freiberger Bergakademie 8. Mit 26 Tenure-Track-Professuren sei das Kontingent von 27 nahezu ausgeschöpft, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit.

Der Tenure Track ist ein Karriereweg, der junge Forscher in sechs Jahren zu einer unbefristeten Professur führen kann. Erfolgreichen Nachwuchsforschern wird zunächst eine befristete Professur übertragen, die nach einer erfolgreichen Evaluation in eine unbefristete Professur umgewandelt wird. Um wissenschaftliche Laufbahnen an Universitäten besser planbar zu gestalten, schafft das Bundesprogramm 1000 solcher neuen Tenure-Track- Stellen.

In Sachsen hatten die TU Dresden, die TU Bergakademie und die Uni Leipzig Anträge auf insgesamt solcher Professuren beim Bund gestellt. Eine zweite Ausschreibungsrunde folgt im Jahr 2018. (dpa)

