250 Millionen Euro mehr für Sachsen? Der Bund will die neuen Länder bei Kosten für Rentenansprüche aus DDR-Zeiten entlasten.

Sachsen könnte bei einer Neuauflage der Großen Koalition im Bund über 250 Millionen Euro jährlich für den Landeshaushalt gewinnen. Grund ist ein unscheinbarer Punkt in der Sondierungsvereinbarung, nach der der Bund die neuen Länder bei den Kosten für Rentenansprüche aus DDR-Zeiten entlastet will. SPD und Union hatten sich darauf geeinigt, dass der Bund künftig einen größeren Anteil davon finanzieren soll. Nach SZ-Information wurde intern ein Rechnungsmodell besprochen, wonach Berlin schrittweise 60 Prozent der Kosten von rund drei Milliarden Euro übernehmen soll – jetzt trägt der Bund 40 Prozent.

Sachsen zahlt derzeit um die 800 Millionen Euro für seinen Anteil – mit wachsender Tendenz. In der mittelfristigen Finanzplanung werden für 2020 bereits 883 Millionen Euro prognostiziert. Für den Landeshaushalt des Freistaates gäbe es also eine direkte Entlastung von mehr als einer Viertelmilliarde Euro, viel Geld, das an anderer Stelle ausgegeben werden könnte: für Lehrer, Polizisten, Kommunen und so weiter.

Das Paket geht auf die Überführung von DDR- in bundesdeutsches Rentenrecht zurück. Neben der eigentlichen Rentensozialversicherung gab es in der DDR eine Reihe von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, deren Ansprüche, zum Teil verkürzt, in die bundesdeutsche Rentenversicherung überführt wurden. Die Rentenanteile für die aus diesen Systemen in der DDR erworbenen Anwartschaften werden nunmehr der Rentenversicherung von Bund und ostdeutschen Ländern erstattet.

