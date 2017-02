21-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle und schlägt Beamte

Ein 21-Jähriger im Drogenrausch ist in Wildenfels vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Nachdem es der Polizei gelungen war, den Mann an einem Bahnübergang zu stoppen, widersetzte er sich, schlug auf die Beamten ein und flüchtete zu Fuß durch den Fluss Mulde, teilte die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag mit.

Durchnässt und unterkühlt wurde er Samstagabend in seiner Wohnung aufgegriffen. Gegen ihn wird jetzt wegen Widerstands gegen die Polizei, Drogenbesitz und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (dpa)

