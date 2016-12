200 Lkw-Unfälle auf der Autobahn Zwischen Hermsdorf und polnischer Grenze knallt es besonders oft. Meistens stimmt der Abstand nicht. Auch technische Mängel häufen sich.

Anfang Juni waren auf der A4 in Dresden mehrere Lastwagen ineinander gefahren. © Roland Halkasch

Frank P. schnallt sich den Gurt an und gibt Gas. Vom Rasthof Oberlausitz lenkt er den Sattelschlepper auf die A 4. Er lässt noch einen Lkw vorüberziehen. Dann beschleunigt er. Er hat den Lkw vor sich fast eingeholt. Plötzlich Bremslichter. Dann der Aufprall. Glas splittert. Frank P. wird nach vorn geschleudert.

Der 50-Jährige schnallt sich ab und steigt aus. „Sie hätten zumindest überlebt“, sagt Klaus Kuhn vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat und zeigt ihm das Protokoll der Simulation. Frank P. schüttelt den Kopf. In echt wäre ihm das nicht passiert, sagt der Fernfahrer. „Das sagen sie alle“, entgegnet Klaus Kuhn. Seit Jahren schon ist der DVR-Mitarbeiter mit dem Abstandssimulator in der Region unterwegs ist. Er kennt die Ausreden zur Genüge.

In echt hat es allein auf dem Autobahnabschnitt zwischen der polnischen Grenze und der Anschlussstelle Hermsdorf in diesem Jahr schon 200 Lkw-Unfälle gegeben. In drei von vier Fällen waren die Lkw-Fahrer dabei auch die Verursacher. Zwei Tote sind zu beklagen, 38 Verletzte hat es gegeben, darunter 14 Schwerverletzte. Hauptunfallursache: Unzureichender Sicherheitsabstand.

Frank P. gibt das Protokoll seiner Simulationsfahrt dann doch zu denken. Weit über 100 Meter lang ist sein Anhalteweg. „Das will man gar nicht glauben“, sagt der Berufskraftfahrer. Klaus Kuhn kann mit den Geräten des DVR auch die Wucht eines Aufpralls simulieren: Wäre Frank P. nicht angeschnallt gewesen, wäre er jetzt wahrscheinlich tot.

Der Fernfahrer nickt betroffen. Und Polizeihauptkommissar Martin Hottinger hat sein Ziel erreicht. Der Leiter des Autobahnpolizeireviers in Bautzen lädt regelmäßig Lkw-Fahrer an den Rasthof Oberlausitz zu Gesprächsrunden, Vorträgen und Simulationsfahrten ein. „Vielen Fahrern ist überhaupt nicht bewusst, wie sehr sie in ihrem Fahrerhaus tatsächlich gefährdet sind“, sagt Hottinger, „vor allem, wenn sie die Vorschriften nicht einhalten“.

Mit dem zunehmenden Verkehr auf der A 4 stellen die Beamten der Autobahnpolizei auch immer häufiger Regelverstöße fest. Allein bei Verkehrskontrollen in diesem Jahr erwischten sie 162 Lkw-Fahrer mit teilweise völlig unzureichendem Sicherheitsabstand. In 116 Fällen überholten Lkws trotz Überholverbotes. 24-mal beendeten die Autobahnpolizisten sogenannte Elefantenrennen, bei denen Lkws kilometerlang versuchen, sich gegenseitig zu überholen – auch das gehört zu den häufigen Unfallursachen auf der A 4.

Auch Frank P. hat eine Autobahnstreife in diesem Jahr schon mal erwischt. Wenn er einen größeren Abstand halten würde, so hatte er erklärt, dann würde sich jedes Mal ein anderer dazwischensetzen. Das ist auch so eine Ausrede, die er und seine Kollegen immer wieder hören, sagt Martin Hottinger.

Dem Polizeihauptkommissar macht inzwischen aber auch noch etwas ganz anderes Sorgen: der technische Zustand vieler Lkws, vor allem der Fahrzeuge aus den osteuropäischen Ländern, die einen großen Anteil des Schwerlastverkehrs auf der Autobahn ausmachen. Jeder zehnte Lkw-Unfall auf der Autobahn hatte einen geplatzten Reifen zur Ursache.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Bautzener Autobahnpolizei sind in diesem Jahr bereits 230 Lkw-Reifen während der Fahrt geplatzt. „Das ist ein sehr besorgniserregendes Indiz dafür, dass die Speditionen ihre Fahrzeugflotte aus Kosten- oder Wettbewerbsgründen bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus belasten“, sagt Hottinger. Die Verantwortlichen würden dabei nicht nur mit der Sicherheit ihrer Fahrer, sondern auch mit der aller anderen Verkehrsteilnehmer spielen. Neben abgefahrenen Reifen registrieren die Autobahnpolizisten bei Kontrollen zunehmend auch Mängel an der Bremsanlage, an den Federungen oder den tragenden Elementen des Rahmens. Solche schwerwiegenden Mängel seien keine Seltenheit, sagt Hottinger. Inzwischen weise jeder vierte Lkw, den die Beamten kontrollieren, technische Mängel auf. In mehr als 700 Fällen waren die Mängel im vergangenen Jahr so gravierend, dass die Polizeibeamten den Fahrern die Weiterfahrt untersagten oder das Fahrzeug sogar gleich an Ort und Stelle stilllegten. „Das ist nicht mehr nur fahrlässig“, sagt Martin Hottinger. „Das ist kriminell.“

Fernfahrer Frank P. kommt gerade aus dem Überschlagsimulator. Er sieht ziemlich blass aus. In echt, sagt er, hat er sich mit seinem Sattelschlepper noch nie überschlagen. Da sei er jetzt auch heilfroh drüber. Und er wolle so eine Situation auch möglichst nie erleben.

zur Startseite