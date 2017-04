20 Milliarden in 20 Jahren Brüssel unterstützt Forschung, Infrastruktur und Bildung in Sachsen. Von den Geldern, die seit der Wende gezahlt wurden, könnte das Land anderthalb Jahre lang seinen Haushalt stemmen. Dennoch wächst die EU-Skepsis.

Die Alte Aktienspinnerei in Chemnitz war einst die größte Spinnerei in Sachsen. Jetzt wird sie umgebaut – und zwar zur Bibliothek der Technischen Universität. EU-Geld ist eingeplant. © SIB

Jetzt auch Äpfel und Quitten: Die Europäische Union fördert ein Programm zum Erhalt seltener sächsischer und tschechischer Obstsorten. Rund 500 Obstbäume werden dafür gepflanzt, allein 100 im ostsächssichen Ostritz.

Ernsthaft kann niemand etwas dagegen haben, dass die EU Artenvielfalt und Natur im Freistaat unterstützt. Ernsthaft kann auch niemand etwas dagegen haben, dass Fördermittel in Weiterbildung, Materialforschung und die Sanierung stillgelegter Stollen fließen. Einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag hat Sachsen seit der Wiedervereinigung aus Brüssel erhalten.

Allein zwischen 1991 und 2013 verbuchte das Bundesland 14 Milliarden Euro aus dem Fonds für Regionalentwicklung Efre. In den drei Förderperioden zwischen 2000 und 2020 werden nach Angaben von Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) rund 20 Milliarden Euro „für Wachstum und Beschäftigung geflossen sein“.

Zum Vergleich: Der aktuelle Doppelhaushalt hat ein Volumen von mehr als 37 Milliarden Euro. Ganz simpel gerechnet: Mit dem Geld, das seit der Wende nach Sachsen fließt, hätte man das Land für eineinhalb Jahre ausfinanzieren können.

Dankbarkeit allerdings ist in der Politik derzeit wenig spürbar. Das liegt nicht nur am Auftrieb der EU-kritischen AfD, die es in Sachsen 2014 erstmals in ein Landesparlament geschafft hat. Die EU wird häufig als bevormundend empfunden, etwa in ihrer Finanz- und Währungspolitik. Oder Kritiker bewerten sie als unsouveränen Bund, der gegen Interessen einzelner Staaten wenig ausrichten kann, etwa bei der Verteilung von Flüchtlingen.

Jaeckel warnte unlängst vor einem Rückfall in nationalistisches Denken: „Wenn Europa wieder besser funktionieren soll, dann muss sich Europa wieder auf mehr Miteinander besinnen.“ Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zeigte sich zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse besorgt über die Schärfe der Diskussion und Versuche, mit „Fake News“ Stimmung gegen Europa zu machen. „Reden wir unser Europa nicht schlecht“, sagte er und mahnte, dass Werte wie Demokratie und Menschenrechte nicht selbstverständlich seien.

Auch im sächsischen Landtag dominierten bei einer Europadebatte vor rund zwei Wochen skeptische Töne. „Brüssel hat sich zu weit von den Bürgern entfernt und sich zu viel auf den Tisch gezogen“, kritisierte der CDU-Abgeordnete Marko Schiemann. Die Konzentration auf den Binnenmarkt und nicht auf Sozialpolitik bemängelte Linkenchef Rico Gebhardt. „Das aber ist der Hauptgrund der Abwendung breiter Kreise der Bevölkerung in den europäischen Ländern von der EU.“ Nationalisten seien auf dem Vormarsch. Für die AfD-Fraktionschefin Frauke Petry funktioniert die EU „als Selbstbedienungsladen für Apparatschiks“, ist „undekomratisch“ und hat mit dem Euro einen „Sündenfall“ begangen.

Alle Statements eint der Wunsch nach Veränderungen. Der europäische Gedanke von gemeinsamen Werten, er ist derzeit wenig spürbar. „Die Solidarität bröckelt, die Mitglieder sind oft uneins“, sagt Minister Jaeckel. Und offenbar sind die EU-Erfolge wesentlich schwächer im öffentlichen Bewusstsein verankert als die Kritik an Brüssel. Ohne die EU hätten Fördermilliarden in Sachsen nicht fließen können – auch wenn sich die Gemeinschaft aus Zahlungen der Mitgliedsstaaten finanziert und der Mittelfluss in den Freistaat wegen guter Entwicklung geringer wird.

