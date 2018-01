19-Jähriger setzt Küche in Brand

Aue/Chemnitz. Bei der Zubereitung von Speisen hat ein 19-Jähriger in Aue die Küche in Brand gesetzt.

Wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte, mussten während der Löscharbeiten die Bewohner das Haus verlassen. Verletzt wurde bei dem Brand am Freitag niemand. Drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen wurden in Notunterkünften untergebracht.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (dpa)

