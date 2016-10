18 Tage für Gimmlitztal-Prozess Am ersten Prozesstag am Landgericht Dresden schweigt der Angeklagte Detlev G. zu den Vorwürfen, während die Staatsanwaltschaft die gleich Anklage verliest wie vor zwei Jahren: Es geht um Mord und die Zerstückelung einer Leiche.

Der abermals wegen Mordes angeklagte Detlev G. auf dem Weg in den Gerichtssaal. © kairospress

Nach nicht einmal drei Stunden hat der Vorsitzende der 5. Großen Strafkammer des Dresdner Landgerichts den ersten Verhandlungstag im neuerlichen Prozess gegen Detlev G. beendet. Der Kriminalbeamte muss sich zum zweiten Mal wegen des Geschehens am 4. November 2013 in der Pension im Gimmlitztal verantworten, bei dem der gebürtige Pole Woitek S. getötet worden war.

Wie schon im ersten Prozess wirft die Staatsanwaltschaft Detlev G. vor, Woitek S. ermordet und anschließen zerstückelt zu haben. Der Bundesgerichtshof hatte im Frühjahr das Urteil des ersten Prozesses aufgehoben und zur Neuverhandlung an das Dresdner Landgericht zurückverwiesen.

Gleich zu Prozessbeginn bezweifelte die Verteidigung des Angeklagten, dass die 5. Große Strafkammer das zuständige Gericht für diesen zweiten Prozess ist. Diese Strafkammer sei als Revisionskammer insbesondere für Wirschafts- und Bußgeldsachen zuständig, so Rechtsanwalt Endrik Wilhelm.

Dem Geschäftsverteilungsplan des Landgerichtes sei zwar zu entnehmen, dass diese Kammer die Revisionen der 1. Schwurgerichtskammer, die G. zuvor verurteilt hatte, aufzufangen habe. Die 5. Kammer sei aber selbst keine Schwurgerichtskammer. Die Kammer selbst sieht das anders, so lehnte der Vorsitzende Hans Schlüter-Staats die Zuständigkeitsrüge nach einer halbstündigen Beratungspause ab.

Danach verlas Staatsanwalt Andreas Feron wortgleich noch einmal die Anklage, die er am 22. August 2014 schon einmal verlesen hatte. Er schilderte das grausige Geschehen, das insbesondere durch ein Video bekannt geworden war. Der Angeklagte hatte Teile des Geschehens mit einem Panasonic-Camcorder festgehalten.

Laut Staatsanwaltschaft ist darauf zu sehen, wie er in der Nacht zum 4. November vor der Kamera posiert, die Schlachtung eines Menschen ankündigt und äußert, dass das „geil“ werde. Die Augenblicke, in denen der damals 59-jährige Geschäftsmann zu Tode kam, sind nicht aufgezeichnet. Die Anklage geht davon aus, dass Detlev G. sein Opfer auf dessen Verlangen erdrosselt hat und anschließend zerstückelt hat.

Von diesem Tatverlauf war im ersten Prozess auch die Schwurgerichtskammer überzeugt und hatte den Angeklagten zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt, weil in der Beweisaufnahme nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass sich der sterbewillige S. selbst erdrosselt hatte.

In 18 Verhandlungstagen soll der zweite Prozess nun über diese Frage Klarheit schaffen. Da der Angeklagte vorerst von seinem Recht Gebrauch macht, die Aussage zu verweigern, führte das Gericht zunächst einiges von dem in die Beweisaufnahme ein, was Detlev G. im ersten Prozess unmittelbar zur Tat gesagt hatte.

Der Vorsitzende verlas schriftliche Äußerungen des Angeklagten und Verhandlungsprotokolle. Daraus geht hervor, dass Detlev G. den Mord nicht begangen haben will. Aus den Erklärungen geht hervor, dass sich Woitek S. im Sadomaso-Keller der Pension selbst die Schlinge um den Hals gelegt und sich erdrosselt habe.

Der Prozess wird am kommenden Montag mit der Vernehmung erster Zeugen fortgesetzt.

