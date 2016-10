18-Jähriger richtet Waffe auf Beamten Der junge Mann wollte einen Halloween-Scherz machen, brachte sich dabei allerdings in eine gefährliche Lage.

Mit einer als Halloween-Scherz gedachten Aktion hat sich ein junger Mann in Görlitz in eine gefährliche Lage gebracht: Der 18-Jährige bedrohte in der Nacht zum Dienstag einen Bundespolizisten. Dieser zog daraufhin seine Dienstwaffe. Eine Streife eilte zum Tatort am Görlitzer Revier und konnte den Täter entwaffnen, wie die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mitteilte. Der 18-Jährige war demnach betrunken und gab an, er habe sich einen Scherz zu Halloween erlauben wollen. Dabei verwendete er eine Luftdruckpistole, die einer echten Pistole zum Verwechseln ähnlich sah, hieß es.

Laut Bundespolizei hatte der Mann offensichtlich verkannt, wie gefährlich die Situation war. Schließlich hätte es sein können, dass die Schusswaffe abgefeuert wird. „Insofern hätte der bedrohte Polizeibeamte gegebenenfalls auch auf den Angreifer schießen können“, teilte die Bundespolizei mit. Da auf der Druckluftwaffe das vorgeschriebene Prüfzeichen fehlte, wird gegen den Mann wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem werde noch geprüft, ob er sich auch wegen einer Bedrohung strafbar gemacht hat. (dpa)

