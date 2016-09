15-Jährige bei Moped-Unfall schwer verletzt

Die Beifahrerin eines Mopeds ist bei einem Verkehrsunfall im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte das Zweirad am Dienstagnachmittag in einer Kurve in Triebel einen entgegenkommenden Kleintransporter gestreift.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 15-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die gleichalte Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen. (dpa)

