12 Münzen im Wert von 20 000 Euro gestohlen

Unbekannte haben bei einer Schau in Hoyerswerda eine Münzsammlung gestohlen.

Sie nahmen am Samstag vier Gold- und acht Silbermünzen im Wert von insgesamt 20 000 Euro mit, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte einer der Diebe den Eigentümer abgelenkt, während der andere die auf einem roten Präsentiertablett liegenden zwölf Münzen stahl. (dpa)

zur Startseite