100 000 Euro Prämie Immer mehr Hausärzte finden keinen Nachfolger. Wer eine neue Praxis eröffnet, erhält künftig mehr Geld als bisher.

Kein Arzt in Sicht: In Sachsen fehlen insgesamt mehr als 410 Hausärzte. Deswegen haben die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) und die gesetzlichen Krankenkassen ihre Prämie erhöht. In sieben Gebieten werden neue Hausarztpraxen seit Oktober mit 100 000 Euro gefördert – darunter je eine Stelle in Niesky, Weißwasser und Rothenburg im Landkreis Görlitz. Auch im Landkreis Zwickau und im Vogtlandkreis fehlen fünf Hausärzte. Die Prämie hat der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen beschlossen.

Das Gremium prüft alle drei Monate, ob in bestimmten Gebieten eine ärztliche Unterversorgung eingetreten ist oder in absehbarer Zeit droht; er stellt auch zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf fest. In Ostsachsen prognostiziert der Ausschuss eine „besonders kritische“ Versorgung. In den nächsten drei Jahren können weniger als 75 Prozent der nötigen Hausarztstellen besetzt werden. Denn jeder achte der etwa 2 600 Hausärzte ist über 65 Jahre alt. Dazu kommen nach Angaben der KVS 90 Stellen, die bereits nicht besetzt sind.

Bereits seit 2012 fördert der Landesausschuss in kritischen Regionen Ärzte, die eine neue Praxis eröffnen oder eine bestehende übernehmen. Bisher konnten die Mediziner mit einem Investitionskostenzuschuss von bis zu 60 000 Euro rechnen. Dazu wird den neuen Ärzten für maximal drei Jahre ein Mindestumsatz garantiert, der in Höhe des regionalen Durchschnittseinkommens der Hausärzte liegt. Im Gegenzug verpflichten sich die Ärzte, für mindestens fünf Jahre in der Region zu praktizieren und die Patienten zu versorgen. Das habe einen maßgeblichen Beitrag zur Stabilisierung der ärztlichen Versorgung geleistet, teilt die KVS mit. 2016 wurden fast 2,9 Millionen Euro gezahlt, vor fünf Jahren waren es nur 500 000 Euro. Mit dem Geld wurden bisher 38 Hausarztstellen gefördert.

Nach dem Beschluss des Landesausschusses droht in 22 Regionen eine hausärztliche Unterversorgung. 72 Stellen stehen zur Verfügung, die mit der Pauschale von 60 000 Euro gefördert werden. Zwölf Hausärzte fehlen allein in der Region Zwickau. In den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen sind es insgesamt 13.

Auch bei anderen Fachärzten gibt es nach Angaben des Landesausschusses in 14 Regionen Versorgungsprobleme. In den meisten Fällen sind die Ärzte älter als 60 Jahre und suchen in absehbarer Zeit einen Nachfolger. 19 Facharztstellen werden deswegen gefördert – nötig sind vor allem Kinder-, Augen- und Hautärzte. 2016 wurden sechs neue Facharztpraxen gefördert: ein Augenarzt und ein Psychotherapeut in Weißwasser, ein Nervenarzt in Zschopau, jeweils ein Kinder- und Jugendpsychiater in Zschopau, Chemnitz und Plauen.

