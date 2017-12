10 000 Flüchtlinge müssen gehen Die Zahl der Ausreisepflichtigen ist 2017 in Sachsen stark angestiegen. Doch es gibt viel weniger Abschiebungen.

Dresden. Sachsens neuer Innenminister Roland Wöller hat ein Problem mehr: Im abgelaufenen Jahr ist die Zahl ausreisepflichtiger Ausländer von gut 7 000 im Januar auf über 10 000 Ende November gestiegen. Damit hat die Zahl der Menschen ohne Bleibeperspektive im Freistaat in weniger als einem Jahr um etwa ein Drittel zugenommen. Gleichzeitig ging die Zahl der Abschiebungen und der freiwilligen Ausreisen 2017 deutlich zurück. Dies geht aus der aktuellen Asylstatistik des Landes Sachsen hervor.

Bei diesen 10 000 Ausländern handelt es sich vorwiegend um illegal Eingereiste sowie um abgelehnte Asylbewerber. Deren Zahl ist stark gestiegen, weil 2017 ein großer Berg von Asylanträgen abgearbeitet wurde und viele abgelehnte Asylbewerber gegen diese Entscheide klagen. Zur Ausreise aufgefordert wurden 1 600 Inder, 1 100 Pakistani sowie über 2 300 Bürger aus den Maghreb-Staaten Tunesien, Marokko, Libyen und Algerien. Hinzu kommen je 600 Bürger der Russischen Föderation und Libanesen sowie je 400 Iraker und Afghanen.

Während die Zahl „vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer“, wie es im Behördendeutsch heißt, um monatlich etwa 500 zunimmt, verlassen gegenwärtig weniger als 200 wirklich das Land. Vor allem die Zahl der Abschiebungen wird in diesem Jahr stark abnehmen. War die Landesregierung 2016 noch stolz darauf, die Zahl gegenüber dem Vorjahr auf 3 377 verdoppelt zu haben, waren es bis Ende Oktober kaum noch 800, die wirklich ins Flugzeug stiegen und in ihrer Heimat abgeliefert werden konnten. Viele Ausreisepflichtige wehren sich gegen die Abschiebung, tauchen unter oder können wegen fehlender Papiere nicht los.

Ebenfalls zurückgegangen sind die geförderten freiwilligen Ausreisen, von knapp 2 000 im Jahr 2016 auf jetzt 1 091 bis Ende Oktober. Und dies, obwohl in Sachsen in diesem Jahr Rückkehrberatungen ausgebaut wurden. Abgelehnte Asylbewerber können mit finanzieller Unterstützung sowie verschiedenen Wiedereingliederungshilfen in ihrer Heimat rechnen, wenn sie Deutschland freiwillig verlassen. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hatte erst kürzlich eine bis Ende Februar befristete Sonderregelung mit höheren Beihilfen erlassen, um den Anreiz zu verstärken.

Die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge in Sachsen ist dagegen stark rückläufig. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 waren 69 900 Asylsuchende im Freistaat registriert worden. 2016 kamen weniger als 15 000. In diesem Jahr sind in den ersten zehn Monaten 7 000 Flüchtlinge angekommen, so dass die Gesamtzahl fürs Jahr 2017 klar unter 10 000 liegen dürfte.

