Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig. Die Bautzener, Händler und auch viele Touristen wünschen sich eine Brötchentaste und damit die Möglichkeit, ihr Auto kostenlos für kurze Zeit in der Innenstadt abzustellen. Das hat FDP-Stadtrat Mike Hauschild jetzt bei der Stadtratssitzung verkündet. In den Geschäften der Innenstadt hatte er im Vorfeld Umfrage-Flyer verteilt. 1 000 von ihnen bekam Hauschild ausgefüllt zurück. „Nur auf vier Flyer stand, dass die Brötchentaste nicht erwünscht ist“, erklärt er. Auch Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) und Landrat Michael Harig (CDU) hatten sich an der Umfrage beteiligt.

Um aber ein solches Angebot in der Stadt realisieren zu können, bedarf es neuer Parkautomaten. Dass modernere Geräte angeschafft werden müssen, stand schon lange auf dem Plan der Stadtverwaltung. In zwei Jahren wollte man sämtliche Parkuhren ersetzen, damit zum Beispiel auch Kartenzahlung möglich ist. Mike Hauschild schlägt jedoch vor, schon jetzt drei Automaten aufzustellen, um zu testen, wie die Geräte und die Brötchentaste angenommen werden.

Den ersten Schritt hat die Stadtverwaltung nun gemacht und sich Angebote von Firmen eingeholt. Dabei kam heraus, dass die drei neuen Automaten rund 15 000 Euro kosten würden. Noch nicht besprochen wurde allerdings, ob die von Hauschild avancierte Testphase tatsächlich noch in diesem Jahr starten kann. Darüber, so Ahrens, wolle man zu gegebener Zeit mit den Stadträten diskutieren.

