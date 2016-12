100 Spitzenforscher in 300 Minuten Auf dem Dresdner Messegelände kommt es im Januar zu einer besonderen akademischen Zusammenkunft: „Science-Match“ heißt das Treffen der Superlative in Dresden. Um Anmeldung wird gebeten.

Frank Buchholz ist Systembiologe der TU Dresden. Er wird über eine nun mögliche Abschaltung des Aids-Virus berichten. © Ronald Bonß

Die Uhr ist gnadenlos. Schon allein ihre Größe ist respekteinflößend. Die riesige Anzeige der Digitaluhr ist weithin sichtbar. Auch von der benachbarten Bühne aus. Sekunde um Sekunde läuft die Uhr rückwärts. Und erhöht damit den Druck – auf den Wissenschaftler, der gerade auf dem Podium steht und von seiner Arbeit berichtet. Sind die drei Minuten um, ist es aus und vorbei. Dann bleibt dem Forscher nur der Abgang von der Bühne. Egal, ob er fertig ist mit seinem Vortrag oder nicht. Schließlich wollen noch 99 andere von ihren Top-Projekten berichten. 100 Wissenschaftler an einem Tag, auf einer Bühne, bei einer einzigen Veranstaltung: dem ersten Science Match in Dresden.

Im kleinen englischen Wörtchen „match“ steckt so einiges: die Verknüpfung, die Übereinstimmung, der Wettkampf. Um Letzteren soll es am 26. Januar eher nicht gehen. Zu unterschiedlich werden die Themen sein, die im ErlweinForum auf dem Dresdner Messegelände präsentiert werden. Zueinander bringen und vernetzen will die Veranstaltung „Future Technologies“ die Teilnehmer allerdings schon. Die Idee zur Konferenz mit insgesamt 100 dreiminütigen Vorträgen stammt aus Berlin.

Die dortige Tageszeitung Der Tagesspiegel hatte 2015 erstmals Wissenschaftler zu solch einem Format eingeladen. 1 300 Experten der digitalen Technologien folgten der Einladung. Firmengründer, Manager, Politiker, Wissenschaftler und Studenten. Das Ganze wurde zu einem solchen Erfolg, dass bis heute drei weitere Konferenzen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten in Berlin und Heidelberg folgten. Nun wird die Idee erstmals nach Sachsen exportiert.

Die Veranstalter haben im Freistaat Verbündete gefunden. Die Sächsische Zeitung ist als regionaler Medienpartner mit dabei. Die Sächsische Staatskanzlei unterstützt das Vorhaben finanziell. Aus gutem Grund, wie Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) dazu der Sächsischen Zeitung sagt: „Bildung und Forschung führen zu Innovationen und Wertschöpfungen, und damit zu attraktiven und sicheren Arbeitsplätzen.“

Mittlerweile könne der Freistaat auf eine weltweit anerkannte und exzellente Forschung in nahezu allen Schlüsseltechnologien verweisen. Wichtig sei aber der Transfer dieses Wissens in die Wirtschaft. „Das wollen wir weiter stärken. Auch Veranstaltungen wie Science Match könnten dazu wichtige Impulse liefern.“

Wissen ganz verständlich

Vertretern sächsischer Unternehmen, klugen Köpfen aus Schulen und Hochschulen sowie interessierten Bürgern wollen die Wissenschaftler ihr Forschungsthema kurz, knackig und verständlich präsentieren. Das eigene Projekt in drei Minuten zusammenzufassen – für Wissenschaftler, die ansonsten bei ihren Vorträgen weit ausholen können, etwas vollkommen Neues. „Aber wir merken immer wieder, dass gerade dadurch unterhaltsame Beiträge geboten werden“, sagt Mitorganisatorin Nadja Holzmaier vom Tagesspiegel.

Es entstünde eine ganz eigene Dynamik, wenn auch das Publikum immer wieder ein Auge darauf habe, dass die Redezeit nicht überzogen werde. „Für all die, die sogar unter den drei Minuten bleiben, haben wir ein kleines Geschenk dabei.“ Klar, dass sich dadurch auch andere angestachelt fühlen, den vorgegebenen Zeitrahmen einzuhalten. „Letztlich macht es den meisten richtig Spaß.“

„Ich finde das Konzept der Veranstaltung sehr spannend“, sagt der Dresdner Wissenschaftler Frank Buchholz. Mit einer Genom-Schere gegen HIV sorgte er Anfang des Jahres gemeinsam mit seinen Forscherkollegen für Schlagzeilen – auch in der SZ. Durch ein neues Verfahren könnte das Virus aus dem Erbgut der befallenen Zelle herausgeschnitten werden.

Darüber will er am 26. Januar in seinem Vortrag berichten. Bei nur drei Minuten müsse er sich aber auf das wirklich Wesentlichste vom Wesentlichen beschränken. „Ich finde es wunderbar, an diesem Tag Einblicke in die Arbeit anderer Wissenschaftler zu bekommen.“

Das sagt auch Brigitte Voit, Direktorin vom Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden. Sie ist bis jetzt eine der wenigen Frauen auf der Rednerliste. Mit ihrem Vortrag will sie selbstverständlich in der Zeit bleiben. „Ich gebe zu, ich war anfangs etwas skeptisch, ob so etwas funktionieren kann.“ Und Frank Buchholz hat noch einen anderen Vorteil im Konzept entdeckt. „Wenn mal ein Thema kommt, das einen selbst nicht so sehr interessiert, ist das nicht schlimm. Auch das ist schließlich nach drei Minuten vorbei.“

SZ-Stipendium fürs Ticket

Mit einem Stipendium der Sächsischen Zeitung können Studenten, Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter oder Start-up-Gründer kostenlos an der Konferenz teilnehmen. Dazu bei der Bewerbung um ein Stipendium im Feld „Ich bewerbe mich auf Empfehlung von“ SZ eingeben.

Anmelden für ein normales Ticket können sich Interessenten im Internet. Der Teilnehmerbeitrag für die Konferenz am 26. Januar beträgt ohne Stipendium 900 Euro.



