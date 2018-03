Sachsen will seine IT-Netze besser schützen - 1 800 Cyber-Angriffe Der Hacker-Angriff auf das Datennetz des Bundes hat die Verwundbarkeit von Computersystemen im digitalen Zeitalter deutlich gemacht. Auch in Sachsen will man sich nun besser rüsten.

© Symbolfoto: Matthias Balk/dpa

Dresden. Sachsen will seine IT-Netze besser vor Angriffen von Hackern schützen. Dazu soll ein Gesetz zur Informationssicherheit beitragen, das voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 in Kraft treten wird, wie Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag in Dresden mitteilte. Das Computer-Notfallteam im Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste solle erweiterte Befugnisse bei der Abwehr von Cybergefahren erhalten. „Der jüngste Angriff auf die Netze der Bundesregierung hat die Bedrohungslage erneut verdeutlicht.“ Es sei auch für Sachsen unumgänglich, weiter in IT-Sicherheit zu investieren.

Nach Angaben des Innenministeriums stieg die Zahl der Cyberattacken auf das sächsische Verwaltungsnetz 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 28 Prozent. Insgesamt konnten mehr als 1800 Angriffe aus dem Internet abgewehrt werden. In den knapp 31 Millionen Mails entdeckten Scanner gut 36 000 Schadprogramme wie Trojaner oder Viren. Gezielte Angriffe habe man aber nicht registriert. Vielmehr sei eher „mit der Schrotflinte“ geschossen worden, hieß es. „Die Angreifer werden immer professioneller. Die herkömmlichen technischen Schutzmaßnahmen stoßen zunehmend an ihre Grenzen“, stellte Wöller aber klar.

Dem Ministerium zufolge hat Sachsen den Schutz des Verwaltungsnetzes in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut. So wurden zum Beispiel zusammen mit der Technischen Universität Dresden und dem Hasso-Plattner-Institut Potsdam Sicherheitslösungen wie etwa das Hacker-Erkennungssystem „Honey-Sens“ entwickelt. Es zeigt einen Angriff von außen an.

Laut Wöller ist jede Behörde für die IT-Sicherheit verantwortlich. Auch in jedem Ministerium gebe es einen Beauftragten. Mit dem Gesetz soll jedoch der Zugriff des Notfallteams erweitert werden. „Es ist klar: Wenn ein Angriff auf das Netz insgesamt folgt, dann muss man auch gemeinsam handeln.“ Zunächst müsse man überhaupt erkennen, dass ein Angriff erfolgte. Es gebe immer noch lange Reaktionszeiten. In der Regel dauere es bisher drei Monate, bis man eine solche Attacke feststelle.

Das Innenministerium will das Computer-Notfallteam auch personell stärken. Bisher hat es erst zwei Mitarbeiter. Hinzu komme Hilfe von ein paar externen Forensikern. Für den kommenden Haushalt habe man aber bereits fünf bis sechs Mitarbeiter angemeldet, hieß es. (dpa)

