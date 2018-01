Kretschmer fordert „Innovationskoalition“ im Bund Sein 100 Tage-Programm für Sachsen wird der neue Ministerpräsident bei einer Regierungserklärung Ende des Monats vorstellen. Wohin es im Bund gehen soll, lässt Michael Kretschmer schon jetzt wissen - und ist sich dabei offenkundig mit dem bayerischen Nachbarn einig.

Dresden. Kurz vor Beginn der Sondierungsgespräche von Union und SPD hat Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine „Innovationskoalition“ im Bund gefordert. „Wir brauchen neue Antworten auf die Fragen, wovon wir in Zukunft in Deutschland leben wollen“, sagte er in Dresden. Dabei übte er den Schulterschluss mit Bayern: „Bayern und Sachsen haben da sehr klare Vorstellungen von einem innovativen Industrieland, mit einer zukunftsfähigen Leitindustrie im Automobilbau und einer bezahlbaren Energieversorgung.“

Einen Tag vor Beginn der Sondierungen in Berlin wird Kretschmer am Samstag als Gast bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon (Oberbayern) erwartet. Bei den Sondierungen für die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD wird er für die Union als Experte für Bildung und Forschung mit am Tisch sitzen.

Neben den sozialen Themen müsse auch wieder mehr darüber gesprochen werden, wie die Marktwirtschaft gestärkt werden könne, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte der 42 Jahre alte Regierungschef. „Eine leistungsfähige Wirtschaft und exzellente Wissenschaft sorgen für Wohlstand - nicht ein überregulierter Staat.“ Auch die SPD müsse sich auf den Zukunftspfad begeben, „wenn sie nicht selbst zur Geschichte werden will“.

Das Schicksal der deutschen Volkswirtschaft entscheide sich vor allem am Thema Digitalisierung. „Der Ausbau hat analoge Geschwindigkeit und wir drohen abgehängt zu werden“, warnte Kretschmer und forderte „neue, ehrgeizige Ziele“. Schon in der Schule müssten die Kompetenzen vermittelt werden. Dafür müsse die neue Bundesregierung an den Digitalisierungspakt für die Schulen „zügig einen Haken machen, damit wir in den Ländern zur Umsetzung kommen können“.

Beim Aufbau Ost stehe man im 28. Jahr nach der Wiedervereinigung vor der Entscheidung, die erfolgreiche Geschichte „in einem Aufholprozess fortzusetzen oder die gemeinsamen Investitionen zu gefährden, indem wir zu früh sagen: Alles erledigt“. Bayern sei im Einigungsprozess immer ein verlässlicher Partner gewesen, der „das nie als lästige Pflicht, sondern als nationale Aufgabe“ gesehen habe, betonte Kretschmer.

Auch in der Europapolitik seien Dresden und München eng beieinander, schließlich hätten Sachsen und Bayern „europäisches Gewicht“, sagte Kretschmer. „Wir fordern von Brüssel eine kluge Kohäsionspolitik für alle Regionen, bei der wir gemeinsam an einem Strang ziehen werden. Das wird für uns ein zentraler Punkt für die neue Bundesregierung.“ (dpa)

