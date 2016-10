Brand in Wohnhaus von Asylbewerbern Unbekannte hatten im Flur eines Mehrfamilienhauses in Döbeln einen Kinderwagen in Brand gesetzt. Ein Nachbar wurde festgenommen.

Nach einem Brand in einem auch von Asylbewerbern bewohnten Mehrfamilienhaus in Döbeln (Kreis Mittelsachsen) sind in der Nacht zum Mittwoch zwölf Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei den Bewohnern im Alter zwischen sechs und 56 Jahren sowie einem zehn Monate alten Baby bestand Verdacht auf Rauchgasvergiftung, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer kurz vor Mitternacht gelegt und ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen entzündet wurde. Bei den Ermittlungen werde auch ein fremdenfeindliches Motiv geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Ein Nachbar wurde unter dem Verdacht der schweren Brandstiftung festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl für den 56-Jährigen, der auch zu den Verletzten zählte. Er soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)

