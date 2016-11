Zittau lacht Ein Kurs lehrt Fröhlichkeit. Aber ist Lach-Yoga wirklich lustig? Ein Selbsttest.

Lautes Lachen füllt den Raum in der ehemaligen Lederfabrik in Zittau. 14 Menschen lachen im Takt: „Ha, ha, ha“. Dann der abrupte Wechsel. Wir klopfen uns mit den Händen auf die Oberschenkel und rufen laut: „Ho, ho.“ Ich komme mir vor wie ein Weihnachtsmann und frage mich einen kurzen Augenblick lang, was ich hier eigentlich tue. Die Frage bleibt mangels Zeit unbeantwortet, alle um mich herum lachen aus voller Brust. Ich kann mich der Gruppendynamik nicht entziehen und stimme unweigerlich in das Gelächter ein. So geht das eine gefühlte Ewigkeit. Dreimal „Ha, ha, ha“, zweimal „Ho, ho“. Katharina Kahl steht vor der Gruppe und erläutert die nächste Lach-Übung.

Sieben Frauen, fünf Männer und der zehnjährige Moritz hören zu und stellen sich paarweise gegenüber. Jetzt tun die Teilnehmer des ersten Lach-Yoga-Kurses in Zittau so, als würden sie Fenster putzen. Sie rubbeln mit der Hand an einer Scheibe, die es gar nicht gibt, und lachen dabei. Weshalb, weiß ich auch nicht. Trotzdem dauert es nicht lange, bis ich mitlache. Langsam wird mir klar, der guten Laune in komprimierter Form kann man sich nicht entziehen. Warum auch? Lachen soll bekanntlich gesund sein. Als wäre das simulierte Fensterputzen nicht schon albern genug, setzt die folgende Übung noch einen drauf. Mit den offenen Händen an beiden Seiten des Kopfes deuten die Kursteilnehmer eine Mähne an und brüllen ihrem Gegenüber wie ein Löwe ins Gesicht: „Waaaaaaah“. Das sieht so blöd aus, dass ich mich vor Lachen ausschütte. Gut, dass es keine Spiegel im Raum gibt, so bleibt mir der Anblick meines eigenen „Löwengesichtes“ erspart. Die Löwen-Übung sorgt für scheinbar endloses Gelächter und vereinzeltes Kreischen. Es dauert über fünf Minuten, bis wir uns wieder beruhigen. Immer wieder flackert kurzes Lachen auf, das alle anderen ansteckt. Die Lachorgie bleibt nicht ohne Folgen, in meiner Gesichtsmuskulatur kündigen sich Krämpfe an.

Katharina Kahl ist zufrieden, ihr Trainerinnen-Lachen geht in Erleichterung über, denn auch für die 33-Jährige war der Schnupperkurs eine Premiere. Die lebensfrohe Zittauerin entschloss sich nach einem Lach-Yoga-Kurs in Berlin, so etwas auch in Zittau zu etablieren. Das Interesse ist geweckt, am 23. November trifft sich die Schnupperkurs-Gruppe erneut.

Lach-Yoga geht auf den indischen Arzt Madan Kataria zurück, der die Gesundheitswirkungen des Lachens erforschte. Aus dem anfangs künstlich erlebten Lachen entsteht ein echtes, herzhaftes, tief empfundenes Lachen. „Lach-Yoga dient der Entspannung, verbessert das Wohlbefinden, durchblutet die Schilddrüse und lindert Verspannungen“, sagt Katharina Kahl.

