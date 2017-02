Radfahrer starten bei Rot Eine neue Regelung fordert ein Umdenken der Verkehrsteilnehmer und Umrüsten der Ampelanlagen.

Hier ist es eindeutig, dass der Radler fahren darf. Gibt es keine Ampel mit Radlersymbol, zählt die Autofahrer-Ampel. © dpa

Bis zum 31. Dezember 2016 mussten sich Radfahrer, die auf Radwegen neben der Fahrbahn unterwegs waren, vor der Kreuzung an der Fußgänger-Ampel orientieren. Seit 1. Januar gilt eine neue Regel. Sofern es keine besonderen Lichtzeichen für Radfahrer gibt, ist die Autofahrer-Ampel bindend. Auf diese Neuregelung macht die Gebietsverkehrswacht Meißen aufmerksam. Denn Olaf Lier, der stellvertretende Vorsitzende, befürchtet, dass es zu Unfällen kommen könnte. „Neu ist, dass der auf dem kombiniertem Geh-/Radweg fahrende Fahrradfahrer weiter fährt, wenn die Autos Grün haben. Er fährt an der roten Fußgängerampel möglicherweise ungebremst vorbei, weil diese für ihn nicht mehr gilt“, erklärt Lier.

Im Vorfeld mussten die Kommunen ihre Ampelanlagen überprüfen. In Coswig sind alle entsprechend umgerüstet, so Olaf Lier. „Sollte jemand Lichtsignalanlagen sehen, an denen Fußgänger und Radfahrer gemeinsam an einer Stelle über die Straße geführt werden und nur ein Fußgängersymbol in der Ampel gezeigt wird, sollte er dies der Verkehrswacht mitteilen. Bevor es zu Unfällen kommt.“ (SZ/pz)

