Dresdner Forscher testen Insulin-Pulver für Kinder Beim Neugeborenen-Screening zeigt sich das Risiko für Diabetes Typ 1. Eine neue Methode soll nun auch schützen.

Kaum auf der Welt, wird den Babys schon Blut abgenommen. Aber der kleine Tropfen aus der Ferse kann entscheidend für das Leben des Neugeborenen sein. Denn darin finden sich mitunter Gene, die auf ein erhöhtes Risiko für Typ-1-Diabetes hinweisen. Wer das weiß, kann sein Kind besser schützen. Eltern können ihr Baby in der Frederik-Studie darauf testen lassen.

Prof. Dr. Ezio Bonifacio ist Immunologe und leitet seit 2016 das Center for Regenerative Therapies an der TU Dresden.

Diabetes Typ 1 ist die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung bei Kindern. In Sachsen werden jährlich 250 Fälle diagnostiziert. Was die Krankheit auslöst, ist unbekannt. Aber pro Jahr steigt die Zahl der Kinder, die an Typ-1-Diabetes erkranken könnten, um drei Prozent. Werden die Symptome zu spät erkannt, kann er schwere Organschäden verursachen und tödlich enden. Betroffene müssen engmaschig ihren Blutzuckerwert überprüfen und sich ein Leben lang täglich Insulin spritzen. Doch das soll sich ändern. Denn Forscher der Technischen Universität Dresden und des Helmholtz Zentrums München sind dabei, eine präventive Therapie mit Insulinpulver zu entwickeln. Sie soll den Krankheitsausbruch verhindern. Ab Montag wird sie europaweit in einer klinischen Studie getestet – und ein spezielles Studienzentrum in der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin am Uniklinikum in Dresden eröffnet. Wie die Therapie funktioniert und für wen sie in Frage kommt, wollte die Sächsische Zeitung von Studienleiter Professor Ezio Bonifacio wissen.

Herr Professor Bonifacio, welche Symptome hat der Typ-1-Diabetes?

Ganz typisch sind Aktivitätsverlust, Müdigkeit, großer Durst, häufiger Harndrang, trockene Haut. Die Kinder nehmen ab, ihnen ist übel. Aber bei Kleinkindern lässt sich das nur sehr schwer erkennen. Unsere Studie zeigt, dass die ersten drei bis vier Lebensjahre besonders gefährlich für die Entwicklung eines Typ-1-Diabetes sind.

Was macht ihn so gefährlich?

Er ist eine sehr schwere, unheilbare Autoimmunerkrankung, die ganz plötzlich von heute auf morgen ausbricht. Das Immunsystem nimmt die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das körpereigene Hormon Insulin produzieren, als Fremdkörper wahr. Es bildet Antikörper dagegen aus und schädigt sich somit selbst. Bei den Kindern steigt als Folge davon der Zuckerspiegel im Blut krankhaft an. Das ist sehr gefährlich, sie können daran sterben. Ein Drittel aller Kinder mit Typ-1-Diagnose leiden unter einer Ketoazidose, die Hirnschäden verursachen kann und intensivmedizinisch betreut werden muss. Sie sind für viele Monate sehr schwer krank und brauchen lange, bis der Blutzucker richtig eingestellt ist. Wird der Diabetes gut kontrolliert und mit Insulin therapiert, können Betroffene aber gut damit leben. Das Gefährliche ist die lange präsymptomatische Phase, in der die Erkrankung bereits da ist, aber noch keine sichtbaren Folgen zeigt.

Aber im Blut sind Genvarianten nachweisbar, die ein erhöhtes Risiko für Typ-1-Diabetes bedeuten. Seit Herbst 2016 haben Eltern die Möglichkeit, das Blut ihres Babys darauf untersuchen zu lassen . Wie ist der Zuspruch?

Sehr groß! Bislang haben mehr als 13 000 Eltern in Sachsen ihr Kind im Rahmen unserer Frederik-Studie untersuchen lassen. Dafür wird das Blut aus dem Neugeborenenscreening auch auf diese Gene analysiert. Inzwischen arbeiten wir mit 22 sächsischen Geburtskliniken zusammen, drei schließen jetzt die Verträge ab.

Bei wie vielen Kindern ist ein erhöhtes Risiko festgestellt worden?

Es gibt verschiedene Gene, die eine Erkrankung wahrscheinlich machen, auch wenn sie nicht definitiv ausbrechen muss. Bei 2,7 Prozent der Untersuchten liegt das Risiko, dass sie erkranken könnten, bei fünf Prozent. Ein besonders hohes Krankheitsrisiko von zehn Prozent haben ein Prozent der untersuchten Kinder. In der gesunden Bevölkerung ohne diese speziellen Genvarianten liegt das Risiko bei 0,3 Prozent.

Wie helfen Sie den Familien, deren Kinder ein erhöhtes Risiko haben?

Wir schulen die Eltern. Ab der zehnten Lebenswoche des Babys informieren wir sie, dass ein Befund vorliegt, laden zum vierten Lebensmonat zu einem Gespräch ein und klären sie über die Symptome auf. Wir überwachen in Abstimmung mit den Familien und dem Kinderarzt über das Frederik-Programm die präsymptomatische Phase, in der Autoantikörper gebildet werden.

In der europaweiten POINT-Studie (Primary Oral Insulin Trail) bieten sie jetzt eine vorbeugende Behandlung an. Was soll sie bewirken?

Das ist eine Präventionsstudie, die zeigen soll, ob täglich verabreichtes Insulinpulver im Säuglings- und Kleinkindalter die fehlerhafte Immunreaktion verhindern kann. Wir wollen also versuchen, das Immunsystem zu trainieren, damit diese fehlerhafte Immunreaktion nicht auftritt. Wir bringen es dafür regelmäßig in Kontakt mit Insulin, ähnlich wie bei einer Desensibilisierung für Allergiker. Das erste Lebensjahr ist eine super Zeit dafür, denn dann hat das Immunsystem viele neue Einflüsse zu verarbeiten und kann sehr viel lernen. Auch, dass Insulin kein Fremdprotein ist, das es bekämpfen muss. Dadurch soll das Ausbrechen der Krankheit verhindert werden.

Wie wird das Insulin verabreicht?

Bis zum dritten Geburtstag erhalten die Kinder einmal täglich eine Kapsel mit Insulinpulver, das über die Nahrung wie Milch, Tee oder Joghurt eingenommen wird. Die Dosis wurde in Vorstudien getestet und hat keine Nebenwirkungen gezeigt.

Wie lange dauert die Studie?

Sie geht siebeneinhalb Jahre. In den kommenden drei Jahren werden Neugeborene über Frederik auf ein erhöhtes Risiko, Typ-1-Diabetes zu entwickeln, gescreent. Eltern, deren Kinder ein über zehnprozentiges Krankheitsrisiko haben, bieten wir die Teilnahme an. Alle anderen können wir noch nicht berücksichtigen. Die Gabe von Insulin geht dann bis zum dritten Geburtstag des Kindes. Danach werden die Familien in regelmäßigen Abständen zum Bluttest eingeladen, untersucht oder das Wohlbefinden per Telefon erfragt.

Wie alt dürfen die teilnehmenden Kinder maximal sein?

Sieben Monate, denn die Therapie muss sehr früh gestartet werden. Wenn wir nach dem ersten Lebensjahr damit beginnen, haben einige Kinder schon den Krankheitsprozess begonnen. Um das zu verhindern, müssen wir so zeitig wie möglich starten.

Welche Länder machen mit?

Belgien, Polen, Schweden und Großbritannien, aber das Hauptzentrum ist in München. Weitere deutsche Zentren gibt es in Sachsen und Niedersachsen. Die Frederik-Studie war ein sächsisches Pilotprojekt. Weil es so erfolgreich war, können wir es auf Europa ausdehnen. Insgesamt sollen 330 000 Kinder auf ein erhöhtes Risiko getestet werden. An der Studie selbst werden 1040 Kinder teilnehmen, 200 davon in Dresden. Die Studie ist sehr teuer und wird vom US-amerikanischen Leona M. und Harry B. Helmsley Charitable Trust mit 44 Millionen Euro gefördert.

POINT ist eine Doppelblindstudie. Die Hälfte der Teilnehmer erhält also kein Insulin, sondern nur ein Placebo.

Ja, in einer guten klinischen Studie muss es eine Placebogruppe geben, um die Wirksamkeit nachzuweisen. Nur wenn wir diesen Beweis liefern, können wir erreichen, dass es die vorbeugende Behandlung in Zukunft vielleicht einmal für alle Kinder geben wird. Aber wir begleiten und schulen alle Familien sieben Jahre lang. Sollte die Krankheit ausbrechen, können wir sofort eingreifen. Der Diabetes bleibt bei ihnen nicht unerkannt, und lebensbedrohliche Situationen können verhindert werden.

Das Gespräch führte Susanne Plecher.

