Zwölfjähriger löst Hausbrand aus In Dippoldiswalde wollte der Enkel nur seinem Opa helfen und Unkraut im Garten abbrennen. Doch dann passierte ein schweres Unglück.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits das Einfamilienhaus erfasst. Am Ende stand das gesamte Gebäude in Flammen. © Roland Halkasch

Der zwölfjährige Enkel wollte seinem Großvater eigentlich nur helfen - jetzt steht der Rentner vor dem Nichts. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, beseitigte der Junge mit einem elektrischen Brenner Unkraut aus den Fugen der Hofeinfahrt. Durch dabei entstehenden Funkenflug entzündete sich der am Einfamilienhaus stehende Holzcarport. Der Brand griff in der Folge auf das Haus über und entwickelte sich zum Vollbrand. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Der Zwölfjährige sowie sein Opa erlitten einen Schock, die Oma eine Rauchgasvergiftung. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Etwa 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dippoldiswalde, Rabenau und Glashütte waren im Einsatz.(szo)

