Zwölfjähriger löst Hausbrand aus In Dippoldiswalde wollte der Enkel nur seinem Opa helfen und Unkraut im Garten abbrennen. Doch dann passierte ein schweres Unglück.

Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits das Einfamilienhaus erfasst. Am Ende stand das gesamte Gebäude in Flammen. © Egbert Kamprath

Es war kurz nach 15 Uhr, als die Sirene am Sonnabend ertönte. Wenige Minuten später rollte das erste Feuerwehrauto am Unglücksort an. Doch da quollen die Rauchschwaden schon aus dem Wohnhaus an der Oberfrauendorfer Straße im Dippoldiswalder Ortsteil Elend. „Als wir da waren, brannte es schon lichterloh“, erzählt Heiko Irmscher, stellvertretender Stadtwehrleiter von Dippoldiswalde. Zusammen mit über 70 Kameraden von neun Feuerwehren kämpfte er bis in die späten Abendstunden gegen den Brandherd an.

Der Brand in Elend







Der zwölfjährige Enkel des Hauseigentümers wollte nach Angaben der Polizei zuvor mit einem elektrischen Brenner Unkraut aus den Fugen der Hofeinfahrt entfernen. Durch den Funkenflug, der dadurch entstand, entzündete sich der Holzcarport, der an dem Einfamilienhaus stand. Zügig griffen die Flammen auf das Wohnaus über, was daraufhin vollständig brannte. Die Polizei schätzt den Gebäudeschaden auf rund 200 000 Euro. Der zwölfjährige Junge und sein Opa erlitten einen Schock, seine Oma eine Rauchgasvergiftung. Sie soll laut Augenzeugen noch von Nachbarn aus dem brennenden Haus geholt worden sein. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber tags darauf die Klinik wieder verlassen.

Der Löscheinsatz selbst gestaltete sich äußerst schwierig, da wegen der engen Zufahrt zum Haus die Drehleiter nicht eingesetzt werden konnte. Zweites Problem war das solide Prefa-Blechdach. Im Gegensatz zu Ziegel- oder Schieferdächern konnten die Feuerwehrleute kein Loch hineinschlagen, um so den Brand im Dachstuhl zu bekämpfen. So konnte sich im Hausinneren das Feuer immer weiter ausbreiten. Die Einsatzkräfte versuchten, unter Atemschutz das Gebäude von innen zu löschen, kamen allerdings wegen der enormen Hitze nicht weit voran. Hinzu kommt, dass die Löschwasserversorgung mau war. „Wir mussten zwischenzeitlich noch ein Löschfahrzeug aus Rabenau anfordern“, erklärt Heiko Irmscher. Um genügend Wasser zur Verfügung zu haben, wurden außerdem Schläuche auf 1 800 Meter Länge vom örtlichen Schäferteich bis an das brennende Einfamilienhaus gelegt. Erst nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Gegen 22.30 Uhr war schließlich das Feuer gelöscht. Am Sonntagmorgen mussten einige Kameraden nochmals zum Wohnhaus ausrücken, weil erneut Rauch aus dem Dach stieg, erklärt Irmscher. Nachdem die letzten Glutnester gelöscht waren, gab die Polizei am Sonntagnachmittag das Wohnhaus frei. Erst dann durfte die betroffene Familie wieder hinein und schauen, ob das Feuer ein paar persönliche Sachen verschont hat. Doch viel wird es wohl nicht sein.

„Die Familie hat alles verloren“, sagt Jens Peter, Oberbürgermeister der Stadt Dippoldiswalde, der ebenfalls während des Löscheinsatzes zugegen war. Allen Kameraden und auch den Anwohnern sei großer Dank zuzusprechen. „Die Nachbarn sind sehr hilfsbereit“, erzählt Jens Peter. Da das Einfamilienhaus durch das Feuer unbewohnbar ist, schläft die Familie derzeit in einem Hotel in Dippoldiswalde. „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um der Familie zu helfen“, erklärt der Oberbürgermeister. Als Erstes wolle man für die Betroffenen eine neue Wohnung finden. Anfang dieser Woche wolle er zudem prüfen, inwiefern den Brandopfern über ein Spendenkonto geholfen werden kann. „Es ist jetzt wichtig, dass wir alle die Familie unterstützen“, sagt er.

