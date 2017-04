Zwölfjähriger legt Zugstrecke lahm Ein Junge hat absichtlich ein Hindernis auf die Gleise gelegt. Eine Bahn musste eine Notbremsung einleiten.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Ein Einsatz der Bundespolizei hat am Donnerstagmittag in Waldheim für Aufsehen gesorgt. Ausgelöst hat den ein zwölfjähriger Junge. Christian Meinhold, Sprecher der sächsischen Bundespolizei, erklärte auf Anfrage des Döbelner Anzeigers, was vorgefallen war: „Gegen 13.35 Uhr hat ein Zugführer auf der Fahrt von Döbeln in Richtung Elsterwerda in Höhe der Haltestelle Waldheim ein Hindernis wahrgenommen. Er leitete deshalb vorsichtshalber eine Schnellbremsung ein.“ Er meldete den Vorfall. Das rief die Beamten von Landes- und Bundespolizei sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Plan. „Bei dem Hindernis handelte sich um eine abgebrannte Feuerwerksbatterie“, so Meinhold. Zeugenbefragungen hätten schließlich ergeben, dass der Zwölfjährige diese auf den Gleisen abgelegt hatte. „Der Junge wurde seinen Eltern übergeben“, sagte der Erste Polizeihauptkommissar.

Die Beamten der Bundespolizei kamen mit einem Hubschrauber zur Einsatzstelle. „Es handelte sich um einen gefahrenabwehrenden Einsatz“, so Christian Meinhold. An diesen schließe sich stets eine Prüfung an, ob strafrechtliche Schritte erforderlich sind. „Dabei spielt in diesem Fall aber auch das Alter des Kindes eine wesentliche Rolle“, erklärte er.

Bei der Notbremsung des Zuges sei niemand verletzt worden. „Es gab Ausfälle im Zugverkehr. Die Insassen der Bahn wurden mit einem Nachfolgezug befördert“, sagte der Polizeisprecher. Der Einsatz der Bundespolizisten dauerte von 13.35 bis 16.15 Uhr. Die Kollegen von der Landespolizei seien mit Fahrzeugen nach Waldheim gekommen.

Ob die Familie des Kindes die Kosten für den Polizeieinsatz tragen muss, vermag Christian Meinhold so kurz nach dem Vorkommnis nicht zu sagen. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab, die erst im Nachgang des Vorfalls geklärt werden müssten, begründete er.

