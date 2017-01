Zwölfjährige weiter in der Klinik Die beiden Jungen wurden am Neujahrstag durch einen Böller schwer verletzt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Die beiden zwölf Jahre alten Jungen, die am Neujahrstag durch einen Böller schwer verletzt wurden, befinden sich nach wie vor in der Uniklinik Dresden. Nach Informationen der SZ geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Wie lange sie im Krankenhaus bleiben müssen, steht aber noch nicht fest. Fest steht inzwischen aber, dass sie aller Voraussicht nach keine bleibenden Schäden davontragen werden.

Die beiden Jungen hatten am Neujahrstag beim Spielen auf den Elbwiesen in Meißen einen Böller – vermutlich ein ausländisches Fabrikat – gefunden und diesen gezündet. Dabei wurden sie schwer an den Händen und im Gesicht verletzt. Einer wurde mit dem Rettungshubschrauber, der andere mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Dresden gebracht.

Die Polizei will die beiden verletzten Kinder nun noch einmal zum Unfallhergang befragen. „Wann dies erfolgen kann, hängt insbesondere auch von deren Genesung ab“, so Polizeihauptkommissarin Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Dresden.

Nach wie vor ungeklärt ist, woher der Böller stammt, ob er aus Tschechien oder Polen eingeführt wurde oder ob es sich um einen Eigenbau handelte.

Einen ähnlichen Unfall gab es am Neujahrstag auch in Düsseldorf. Dort wurde ein zehnjähriger Junge schwer an der Hand verletzt, als er einen Böller an dessen viel zu kurzer Lunte zündete. Den hatte er mit zwei zwölf und 13 Jahre alten Freunden gefunden und auf einem Abenteuerspielplatz gezündet. Dabei explodierte der Knallkörper in der Hand des Kindes.

Wie eine Nachfrage der SZ bei den Elblandkliniken in Meißen ergab, wurden am Neujahrstag in die Notfallambulanz fünf Menschen eingeliefert, die sich durch Feuerwerkskörper verletzt hatten. Vornehmlich kam es dabei zu Verletzungen an den Händen. Alle fünf Patienten konnten nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen.

