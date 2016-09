Zwölf Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine Zum zweiten Mal hat der Verein Communitas in diesem Jahr Spenden nach Kiew geschickt. Weitere werden gebraucht.

In Hainichen sind die Hilfsgüter Ende August verladen worden. Ein Sattelzug mit 15 Tonnen Spenden ist nach Kiew gefahren. © Thomas Kretschmann

Ein weiterer Hilfstransport aus Hainichen ist kürzlich in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Der ukrainische Zoll kontrolliert die rund 15 Tonnen Hilfsgüter. „Wir hoffen auf eine zügige Freigabe, damit die Sachspenden dann schnellstmöglich weiter in die Ost-Ukraine transportiert werden können. Dort warten die Menschen bereits sehnsüchtig auf die Hilfslieferungen“, erklärt Thomas Kretschmann, Projektleiter für die Hilfstransporte des Hainichener Vereins Communitas. Noch immer würden viele Menschen, die vor der Gewalt in den besetzten Gebieten flohen, kaum etwas besitzen.

So sollen unter anderem Organisationen in der Stadt Mariupol unterstützt werden, die sich um Flüchtlinge kümmern. Aber auch Menschen, die noch immer in den besetzten Gebieten ausharren, erhalten Hilfsgüter. Geplant ist, die Spenden aus Hainichen direkt nach Slavjansk und noch weiter östlich gelegene Orte zu liefern.

Es ist die vierte Hilfslieferung, die der Verein Communitas in diesem Jahr bereits auf die Reise schicken konnte. Jeweils zwei Sattelzüge wurden nach Litauen und in die Ukraine entsandt. Damit steuert der Hainichener Verein nun auf einen neuen Rekord zu. „Wenn alles klappt, schaffen wir in diesem Jahr fünf Transporte, so viele wie noch nie seit Beginn der Hilfslieferungen 1994“, erklärt Kretschmann.

Während alle Beteiligten nun darauf hoffen, dass der Zoll in Kiew die Hilfsgüter schnellstmöglich freigibt und mit dem Weitertransport in die Ostukraine begonnen werden kann, geht die Arbeit auch in Hainichen weiter. Die ehrenamtlichen Helfer sammeln, sortieren und verpacken weiterhin Sachspenden. Bereits in wenigen Wochen soll ein Transport nach Litauen starten und danach gleich Anfang 2017 ein weiterer in die Ukraine.

Dafür benötigt der Verein dringend Sach- und Geldspenden. Diese werden ganzjährig jeden Sonnabend von 9 bis 11 Uhr im Hainichener Spendenlager bei der Firma Naturbrennstoffe an der Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung 27a, angenommen. Geldspenden können auch auf das Spendenkonto des Vereins Communitas bei der Sparkasse Mittelsachen, IBAN DE 54 8705 2000 3330 0100 01, überwiesen werden.

zur Startseite