Zwischenfall in der S-Bahn Weil ein Mann krakeelte und mit einer abgeschlagenen Flasche gestikulierte, konnte der Zug in Colmnitz nicht abfahren.

Für einen Zwischenfall in der S-Bahn am Haltepunkt Colmnitz am Donnerstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. © Symbolfoto Egbert Kamprath

Verspätet fuhr eine S-Bahn am Donnerstagmorgen am Haltepunkt Colmnitz ab. Ein Zwischenfall hatte den Zug aufgehalten. Nach Angaben der Bundespolizei betritt das die S 3, die planmäßig 7.51 Uhr vom Bahnsteig 2 in Richtung Dresden fährt. Doch ein afghanischer Staatsangehöriger schrie im Eingangsbereich der S-Bahn laut herum. Dabei soll er nach Zeugenaussagen mit einer abgeschlagenen Bierflasche in der Hand gestikuliert haben. Verletzt wurde niemand. Die Triebfahrzeugführerin konnte ihre Fahrt erst nach Ausstieg des 20-Jährigen verspätet fortsetzen.

Die durch einen Fahrgast informierte Streife der Bundespolizei nahm beim Halt der S-Bahn in Tharandt von einem Zeugen die Personenbeschreibung des Mannes auf und konnte den vermeintlichen Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem Asylbewerberwohnheim feststellen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Wurden Reisende durch den Mann angegriffen oder bedroht?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351 815020 entgegen. (szo)

zur Startseite