Zwischenfall an der Zittauer Burgteichschule Ein Jugendlicher zielte mit einer Druckluft-Pistole Richtung Schulgebäude, die Polizei konnte in schnell fassen. Verletzt wurde niemand.

Zittau. Am Mittwoch kam es an der Burgteichschule in der Zittauer Weststraße gegen 11.50 Uhr zu einem Zwischenfall, der sich im Nachhinein als weniger bedrohlich darstellte als zunächst befürchtet. Das teilten Stadtverwaltung und Polizei am späten Nachmittag mit.

Ein Jugendlicher hatte vor dem Schulgebäude mit einer Pistole hantiert und in Richtung des Schulgebäudes gezielt. Die Polizei teilt mit, dass er möglicherweise auch geschossen habe. Einem Zeugen ist es zu verdanken, dass der 17-jährige Deutsche - ohne Schaden anrichten zu können - das Gelände verließ und flüchtete. Im darauf folgenden Polizei-Einsatz wurde der Flüchtige wenige Minuten später in der Nähe aufgegriffen und in Polizeigewahrsam genommen.

Bei der Untersuchung der Waffe wurde festgestellt, dass es sich um eine Druckluftpistole handelte. Die Polizei spricht von einer Softairwaffe. Verletzt wurde niemand. Ein Großteil der Schüler war aufgrund der aktuellen Prüfungszeit bereits nicht mehr auf dem Schulgelände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker dankt den Einsatzkräften für ihr professionelles und schnelles Eingreifen und lobt das Handeln der Schule: „Durch das besonnene Handeln des Schulkollegiums und der Schülerschaft der Burgteichschule konnte die Polizei die Situation in kürzester Zeit entschärfen.“ (szo)

