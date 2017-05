Zwischen Wunsch und Realität Pleiten, Pech und Pannen zum Saisonhalali. Die Döbelner Poolstars müssen nach bitterer Heimniederlage absteigen.

Angespannt im Abstiegskampf: Poolstars-Abteilungsleiter Robby Sauer konnte zum Saisonhalali keinen Punkt zum Ergebnis seiner Mannschaft beitragen. © Dietmar Thomas

Das war es für die Poolstars des ESV Lok Döbeln vorerst in der Oberliga Sachsen. Nach einer 4:8-Heimniederlage gegen den PBC Treff As Plauen steigen die Muldenstädter erneut in die Verbandsliga ab. Das war bereits vor zwei Jahren der Fall, doch profitierten André Dittmann und sein Team vergangene Saison davon, dass eine Mannschaft zurückzog.

Bitter am Abstieg erscheint die Tatsache, dass es für die Billarder des ESV Lok Döbeln eigentlich eine recht gute Saison in der höchsten sächsischen Spielklasse war. Zwar steckten die Mittelsachsen, wie zu erwarten, im Abstiegskampf, doch die Ausgangslage für einen Verbleib in der Oberliga war bis zum vorletzten Spieltag gut. An diesem verloren die Döbelner gegen den direkten Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, 1. Chemnitzer BC, und waren so zum Saisonfinale auf fremde Hilfe angewiesen. Doch zuvor mussten die Poolstars-Akteure selbst noch ihre Hausaufgabe gegen den bereits als Absteiger feststehenden PBC Treff As Plauen erfüllen.

Die Vogtländer zeigten, dass sie nicht gewillt waren, als Kanonenfutter die Oberligabühne zu verlassen. Mit voller Kapelle rückten sie an, was so nicht immer der Fall war. Aufseiten der Gastgeber musste kurzfristig Mario Kattner für den verhinderten Maik Thiele einspringen, was aus Sicht der Döbelner nicht optimal war.

Kattner verlor in der ersten Runde seine Partie standesgemäß. Teamleiter Dittmann und Rico Funke konnten deutliche Siege einfahren. Robby Sauer tat sich wieder schwer und lag weit zurück. Dann startete er eine Aufholjagd, die sein Gegner, nicht unbedingt mit fairen Mitteln aber rechtzeitig, stoppte. Beim 2:2-Zwischenstand war noch alles offen. Zwischenzeitlich war auch Maik Thiele zur Mannschaft gestoßen und sollte in Runde zwei auflaufen. Da die Plauener vor Spielbeginn darüber nicht in Kenntnis gesetzt wurden, verweigerten sie, regelkonform, den Wechsel.

Scheinbar setzte dieser Formfehler den Muldestädtern mehr zu, als ihnen lieb war. Alle vier Matches der zweiten Runde gingen knapp verloren. Die Vorentscheidung war gefallen, denn nun war nur noch ein Unentschieden drin, welches nicht zum Klassenerhalt gereicht hätte.

In der abschließenden Runde konnten nur noch Funke und Dittmann punkten. Die Heimniederlage machte das auch nicht mehr erträglicher und so steigen die Poolstars nach einem Jahr wieder in die Verbandsliga ab. Besonders ärgerlich: Die Plauener konnten durch diesen Erfolg auch noch die Rote Laterne des Tabellenletzten in Döbeln lassen. Das sorgte schon für Frust und der wuchs noch, als das Ergebnis der Chemnitzer bekannt wurde. Die hatten nämlich ihre Begegnung verloren, können nun aber aufgrund des Döbelner Unvermögens ein weiteres Jahr für die Oberliga planen. (DA/rsa/dwe)

Poolstars Döbeln - PBC Treff As Plauen 4:8

Poolstars Döbeln: Dittmann (2), Funke (2), Sauer, Kattner

