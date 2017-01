Zwischen Westernhagen und Winnetou Beim Neujahrsempfang nannte OB Wendsche die zukünftigen Vorhaben der Stadt. Und rief zur aktiven Beteiligung am Gemeinwesen auf.

OB Wendsche ließ „Freiheit“ von Westernhagen einspielen. © Arvid Müller

Freiheit ist das Einzige, was zählt. So singt es Marius Müller-Westernhagen. Zum Neujahrsempfang der Stadt Radebeul am Donnerstagabend ließ Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) die Gäste an diesen Worten noch einmal teilhaben. Auf einer Leinwand wurde der Songwriter eingeblendet. Freiheit, so Wendsche, heiße immer auch Verantwortung für das eigene Tun. Im vorigen Jahr habe er so intensiv wie seit den Wendejahren nicht mehr über das Land und seine Entwicklung, über Werte und Ideale nachgedacht. Wendsche machte deutlich, was er ablehnt. Es dürfe null Toleranz für Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus geben. Aber auch für diejenigen, die sich außerhalb des geltenden Rechts stellen.

Der OB mahnte, jene Menschen nicht zu vergessen, die den Reichtum des Landes erst produzieren: Handwerker, Unternehmer, Landwirte und Lkw-Fahrer nannte er beispielhaft. Zugleich erinnerte Wendsche daran, dass Freiheit auch stets auf die Beteiligung vieler am Gemeinwesen angewiesen ist. Als positives Beispiel hob er den Bismarckturm hervor, der dank bürgerschaftlichen Engagements in diesem Jahr eine neue Treppe und Aussichtsplattform bekommt. Die Stadt sei nun in der Verpflichtung, die Verkehrssituation für die Wahnsdorfer zeitnah zu entspannen.

Das Gebiet Radebeul-Ost, das einst ein Schattendasein fristete, strahle inzwischen über seine Grenzen hinaus aus, so Wendsche. Auf dem Glasinvest-Gelände werde man eine städtebauliche Wunde schließen und der Meißner Straße an dieser Stelle ein einladenderes Gesicht geben. Und auch im jüngsten Sanierungsgebiet in Radebeul-West solle eine funktionierende Kombination von Einkaufen, Wohnen, Erleben und Arbeiten entstehen.

Im letzten Teil seiner Rede kam der OB dann auf Winnetou zu sprechen, genauer auf das Karl-May-Museum. Die Pläne für einen Neubau an der Meißner Straße seien bei der Karl-May-Stiftung bereits weit fortgeschritten. Damit das Vorhaben Wirklichkeit werden kann, brauche es die ideelle und vor allem finanzielle Kraft der Bürgerschaft. Gemeinsam müsse man kämpfen „für unsere gemeinsame Sache, für unser Verständnis von Freiheit, für unsere Stadt und vergessen wir dabei dennoch nie Anstand und Menschlichkeit. Blutsbrüder im edelsten Sinne des Wortes!“

zur Startseite