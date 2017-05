Zwischen Weinzeilen lesen Das Programm für das Literaturfest steht. Mit dabei: bekannte Autoren, Luther und die Politik.

Aus seinem Roman „Himmelreich“ wird Jens Wonneberger, Träger des sächsischen Literaturpreises, auch auf dem Meißner Literaturfest vorlesen. © Thomas Morgenroth

Manch einer hat seine Lieblingsorte zum Lesen. Das kann ein Café sein, eine spezielle Bank vielleicht in einem Park, oft ist es der heimische Lieblingssessel. Die wenigsten dürften allerdings zum Lesen in den Weinberg gehen, in die Türmerstube der Frauenkirche, den Garten des St. Afra Pfarrhauses oder das Amtsgericht. Beim Meißner Literaturfest wird hingegen überall gelesen.

Seit diesem Dienstag ist das Programm der kostenlosen Open-Air-Veranstaltung öffentlich. Organisator Daniel Bahrmann vom Meißner Kulturverein präsentiert, man kann schon sagen mit Stolz, ein bestimmt einen Meter langes Papier. In kleiner Schrift stehen darauf die einzelnen Veranstaltungen. Aus dem langen Zettel muss jetzt nur noch ein Programmheft werden, das den Besuchern übersichtlich die vielen verschiedenen Lesestationen präsentiert.

Sonderthema ist in diesem Jahr die Reformation, Luther schaut des Öfteren vorbei. Doch auch die Gegenwart ist auf dem Literaturfest vertreten. So stellt der Journalist Matthias Meisner „Unter Sachsen“ vor, ein medial viel beachtetes Buch über die Ursachen von Pegida-Bewegung und rechten Gewalttaten im Freistaat. Dazu wird es auch eine Podiumsdiskussion geben. Schon Tradition ist außerdem, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière liest, in diesem Jahr „Arabien“ von Karl May. Susann Rüthrich (SPD), Bundestagsabgeordnete und zuständig für den Wahlkreis Meißen, widmet sich hingegen mutigen Kindern.

Letztendlich gibt es beim Literaturfest fast nichts, was es nicht gibt. Lesungen anzumelden steht jedermann offen, weswegen nicht nur Kirchen, Kneipen, Läden und Vereine ihre Türen öffnen, sondern auch Privatpersonen. Insgesamt wird es 150 Lesungen an 30 Orten geben. „Man wird sich sputen müssen, dass man rechtzeitig von einer Lesung zur anderen kommt“, so Bahrmann. „Ich finde es unheimlich inspirierend, wie sehr die Meißner ihr Literaturfest mitgestalten.“ Er erwartet etwa 15 000 Besucher. Ein Ort ist allerdings in diesem Jahr nicht dabei: der Theaterplatz. Wegen der aktuellen Bauarbeiten wird es dort erst im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen geben können.

Dafür wird der Wein in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen. Gleich mehrere Lesungen finden zwischen den Reben statt. Zum 25-jährigen Jubiläum der sächsischen Weinstraße ist diese auch Thema des Schreibwettbewerbs der Sparkasse Meißen. Und natürlich ist das Literaturfest auch immer ein Treffpunkt für regionale Autoren. Nicht zum ersten Mal liest etwa Jens Wonneberger aus seinem Roman „Himmelreich“. Auch dabei sind beispielsweise Ralf Günther mit seinem neuen Buch „Die Badende von Moritzburg“ und Michael Kraske mit „Vorhofflimmern“.

