Zwischen Schmerz und Schminke Die SZ hat die besten jungen Stepptänzer der USA auf der Fahrt nach Riesa begleitet. Eine Reportage aus dem Bus.

Sheri Lauro hilft ihrer Tochter Jessica bei den Vorbereitungen für ihren Auftritt bei der Stepptanz-Weltmeisterschaft in der Sachsenarena in RiesaFoto: © Lutz Weidler

Riesa. Die junge Frau mit den langen braunen Haaren sieht müde aus, als sie zu dem kleinen Grüppchen an den Stehtisch im Foyer des Radisson Blu in Radebeul tritt. „Meine Beine tun weh“, sagt sie mit gequälter Stimme auf Englisch. „Warum tanze ich überhaupt?“ „Müde, aber ok“, antwortet eine Frau ein paar Meter weiter auf die Frage einer anderen, wie es ihr gehe. Daneben übt ein Mädchen in Gedanken versunken ein paar Steppschritte.

Es ist halb acht am Donnerstagmorgen und das Foyer des Hotels ist voller Menschen, die riesige Sporttaschen tragen. Dass sie Stepptänzer sind, sieht man ihnen nicht sofort an. Eines aber sieht man auf den ersten Blick: Es sind Amerikaner.

Das erkennt man nicht nur daran, wie lässig und bequem sie gekleidet sind, sondern auch an den vielen US-Flaggen, die Taschen, Pullover, Trainingsjacken, Mützen und sogar Ohrringe schmücken.

Die rund 80 Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren, die teilweise von ihren Eltern begleitet werden, bilden das Team America bei der Stepptanzweltmeisterschaft, die seit Dienstag in der Sachsenarena in Riesa stattfindet. Dorthin geht es am Donnerstagmorgen mit zwei Bussen des Unternehmens Weigt. Eine einstündige Fahrt quer durch das Elbland, bei der die SZ dabei sein darf.

„Was wäre eine Tanzwoche in Deutschland ohne ein kleines Abenteuer?“, fragt kurze Zeit später eine gut gelaunte blonde Frau, die sich vor Beginn der Fahrt neben dem Fahrer aufbaut, in den Bus hinein. „Viel mehr Schlaf!“, ruft ein Mann zurück und erntet Gelächter. „Kann’s losgehen?“, fragt der Fahrer seinen Kollegen pünktlich um dreiviertel acht über Funk. Ja, denn offenbar ist niemand zurückgeblieben. Der Bus mit den besten jungen Stepptänzern Amerikas setzt sich in Bewegung.

„Denk dran, es sind acht Wiederholungen am Anfang, nicht vier“, sagt ein Mädchen zu seiner Sitznachbarin. Dann summen sie zusammen die Melodie, zu der sie später auf der Bühne steppen werden. Zwischen zwei anderen jungen Frauen geht die Unterhaltung so: „Es sind sieben Wechsel, nicht acht.“ – „Mist, ich tanze immer acht.“ – „Ja, ich auch.“

Auf der rechten Seite zieht Schloss Wackerbarth an den Busfenstern vorbei und ein paar Eltern recken die Hälse nach den Weinbergen. Einer von ihnen ist Alan aus dem Bundesstaat New York – seinen Nachnamen will er nicht verraten – der seine Tochter Sarah begleitet. Die 13-Jährige ist schon zum dritten Mal bei der WM dabei und tanzt, seitdem sie zweieinhalb war. „Sie fangen alle mit Ballett an, dann entwickeln sie sich weiter zu Jazz und Stepptanz“, erklärt ihr Vater. Die Kinder trainieren vier bis fünf Tage pro Woche, je zwei bis drei Stunden. In den letzten Tagen vor dem Wettbewerb waren es mehrere Stunden täglich. „Inzwischen sollten sie also wissen, was sie tun“, sagt Alan und lacht. Aber auch, wenn seine Tochter bereits ein Wettbewerbsprofi ist: „Trotzdem ist sie immer aufgeregt.“ Immerhin wird das Team gegen 31 weitere Nationen antreten.

„Daddy?“, fragt ein kleines Mädchen gut hörbar für alle im Bus. „Darf ich am Montag nicht zur Schule müssen? Ich werde doch ganz müde.“ Ein paar Mitfahrer lachen. Der Daddy macht seiner Tochter aber keine große Hoffnung auf einen freien Tag, auch wenn es für die meisten erst am Sonntag zurück in die USA geht.

Als der Bus am Meißner Kapitelberg vorbeifährt, hat die Erschöpfung die meisten jungen Tänzer eingeholt. Es sind nur noch die Stimmen ihrer Eltern zu hören. Mutter Sheri Lauro erzählt, dass sie mit ihrer Tochter Jessica bereits zum vierten Mal dabei ist. Die 17-Jährige habe 2014 für ihre Gruppe Gold geholt, auch sie tanzt schon seit 15 Jahren. Ihre Familie kennt das Elbland inzwischen ganz gut, vor allem Meißen und Dresden. „Das Essen ist ausgezeichnet“, schwärmt Lauro. Alles in der Region sei „sehr historisch und schön“. Vor allem die Weihnachtsmärkte haben es ihr angetan. Den Meißner hat die Familie bereits besucht, am Nachmittag, nach dem Wettkampf, steht der Striezelmarkt auf dem Programm.

Um 8.40 Uhr sind selbst die Gespräche der Eltern verstummt, fünf Minuten später erreicht der erste Bus die Sachsenarena. Im Inneren wird klar, warum der Stepptanz im Englischen „tap“ genannt wird: Die riesige Halle ist erfüllt von einem lauten Getrappel wie von Pferdehufen. England, Kanada, Tschechien üben auf der Bühne. Amerika zieht sich erst einmal hinter den Vorhang in den Backstage-Bereich zurück.

Hier ziehen die jungen Tänzer sich um und schminken sich für den Auftritt. „Ich habe vorhin ganz vergessen zu erzählen, dass Jessica auch schon Silber und Bronze geholt hat“, sagt Sheri Lauro. Dann hilft sie ihrer Tochter bei der Frisur. Es ist die junge Frau mit den langen braunen Haaren und den schmerzenden Beinen aus dem Hotel.

zur Startseite