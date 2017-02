Schwarzbachs Woche Zwischen Satire und Realität Der nächste Eklat im Strehlaer Ortschaftsrat und unanständige Fütterungen am Tierpark. Ein blamabler Rückblick.

Kurz hoffte ich, dass es sich um einen Bericht der Satiresendungen „heute-show“ oder „extra 3“ handelt. Woche für Woche sorgen diese Formate für Lacher in den deutschen Wohnzimmern. Doch dann musste ich feststellen, dass ich mich mit der bitteren Realität konfrontiert sah. Mal wieder, liebe Leserinnen und Leser. Was ist nur in Strehla los? Genauer gesagt im Ortschaftsrat der vier Strehlaer Dörfer Forberge, Oppitzsch, Unterreußen und Großrügeln. Nachdem zuletzt Ruhe eingekehrt war, sorgte das Gremium erneut mit einem Eklat für Aufsehen.

In einer Mitteilung des Meißner AfD-Kreisverbandes wird Friedrich Hoffmann (FWG), dem Chef des Ortschaftsrates, vorgeworfen, während der Sitzung am 24. Januar „stark angetrunken“ gewesen zu sein. „In diesem Zustand war natürlich keine ordnungsgemäße Beratung möglich“, heißt es in dem Schreiben. Hoffmann ist entsetzt und nennt die Behauptung der AfD eine Verleumdung, die er bereits angezeigt habe. Die AfD wiederum betrachtet den Umstand, dass die Sitzung kurzfristig auf dem Firmengelände von Hoffmann stattgefunden habe, als Beweis dafür, dass er aufgrund seiner Trunkenheit nicht mehr fahrtüchtig war. Hoffmann dagegen meint, den eigentlichen Sitzungstermin vergessen zu haben, weshalb er den Schlüssel für den Sitzungssaal kurzfristig nicht mehr habe auftreiben können.

Was für ein Chaos, liebe Leserinnen und Leser. Ein Schauspiel zum Vergessen. Dass wir trotzdem darüber sprechen, ist allein meinem Kollegen zu verdanken, der die Bitte eines FWG-Abgeordneten ignorierte und die Sache nicht „unter den Tisch fallen“ ließ, wie es jener Abgeordnete erbat. Sein Motiv ist durchaus verständlich: Er will nicht schon wieder der Depp vom Dienst sein. „Man wird in Strehla immer darauf angesprochen, was bei uns los ist. Man kommt sich richtig blöd vor.“

Zur Erinnerung: Bereits von Beginn an gibt es im Ortschaftsrat Probleme. Erst warf ein Abgeordneter einem anderen vor, für die Stasi tätig gewesen zu sein, in der Folge gab es ein paar mehr oder weniger heftige Streits. Jetzt wird dem Ortsvorsteher unterstellt, bei der letzten Sitzung alkoholisiert gewesen zu sein. Wieder gibt es einen wilden Konflikt.

Da kann schon mal der Wunsch aufkommen, die Sache lieber „unter den Tisch fallen zu lassen“. Ziemlich peinliche Nummer für alle anderen Mitglieder des Ortschaftsrates. Sie haben sich nichts zuschulden kommen lassen, müssen aber den Spott ihrer Mitbürger ertragen. Die Berichte in der Zeitung klingen eher nach Kindergarten als nach politischem Gremium. Mit Verschweigen wird sich das Problem auf Dauer aber nicht lösen lassen. Statt die Ereignisse lieber nicht in der Presse lesen zu wollen, sollten die anderen Ortschaftsräte aufbegehren und allen Mitgliedern die Grundregeln der ergebnisorientierten Zusammenarbeit in Erinnerung rufen. Ein Ortschaftsrat existiert für die Interessenvertretung der Ortschaft gegenüber der gesamtstädtischen Verwaltung. Doch diese Aufgabe scheint einigen Mitgliedern nicht so wichtig wie die Auseinandersetzung mit mutmaßlichen Stasi-Vergangenheiten und angeblichen Alkoholsünden, obendrein stets ohne Beweis. Wirklich mehr Kindergarten als Politik.

Es bleibt der Versuch, an den Verstand zu appellieren. Aber auch das ist oftmals aussichtslos, setzen wir Menschen uns doch gern über ihn hinweg. Tierpark-Chef Gerhard Herrmann beklagte jüngst, dass er am Ufer der Jahna immer wieder Riesaer stehen sehe, die den Enten Brot ins Wasser werfen. Dieses Verhalten wirkt sich nicht nur auf die Wasserqualität aus, sondern schafft auch Sammelstellen, an denen die Infektionsgefahr für die Tiere größer ist. Krankheiten wie die Vogelgrippe können sich ausbreiten, andere Tiere können sich überdurchschnittlich vermehren und andere Arten verdrängen.

Doch die Stadt hat keine Handhabe, die Aufnahme einer entsprechenden Passage in die Polizeiverordnung wurde vom Landratsamt abgelehnt, da noch keine Gerichtsentscheidungen zur Übertragbarkeit des Tauben-Fütterungsverbotes auf Wildtiere existieren. Und so bleibt das Füttern der Enten auf einer Ebene mit dem Reinigen des Ohres per Wattestäbchen: Ist zwar schädlich, macht aber Spaß.

Diese Woche kann wohl kaum blamabler werden.

